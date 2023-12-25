https://sputnikarabic.ae/20231225/وزير-الصناعة-الروسي-يتحدث-عن-نمو-كبير-في-الاقتصاد-الروسي-رغم-العقوبات--1084450387.html

وزير الصناعة الروسي يتحدث عن نمو كبير في الاقتصاد الروسي رغم العقوبات

وزير الصناعة الروسي يتحدث عن نمو كبير في الاقتصاد الروسي رغم العقوبات

أفاد نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بأن هذا العام أظهرت الصناعة الروسية، خلافا للتوقعات الأولية المتشائمة للخبراء نموا قويا. 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T15:19+0000

2023-12-25T15:19+0000

2023-12-25T15:19+0000

روسيا

العالم

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نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بأن هذا العام أظهرت الصناعة الروسية، خلافا للتوقعات الأولية المتشائمة للخبراء نموا قويا.وقال مانتوروف: "يمكننا أن نقول بالتأكيد إن العام الحالي أصبح نقطة انطلاق لتطوير صناعة الأدوات الآلية".وأضاف: "أما بالنسبة لإنتاج أنظمة الطائرات دون طيار، حيث تم تحقيق نتائج مهمة أيضًا، فلا يزال من الصعب إعطاء أرقام الإنتاج الدقيقة لهذا العام، فالسوق لا يزال في مرحلة التشكيل".وتابع: "ومع ذلك، فإن أكبر شركتين مصنعتين للطائرات بدون طيار " Geoscan Group" و "Aeromax" لاحظتا زيادة في إنتاجهما في نهاية العام. بشكل عام، هناك بالفعل حوالي 200 منظمة في روسيا تشارك في تطوير أو إنتاج أنواع مختلفة من الطائرات دون طيار".وفي وقت سابق، أكد مانتورف، أن روسيا تتفوق حاليا على الغرب في معدل إنتاج الأسلحة، وتعتزم الحفاظ على هذا الوضع.وقال مانتورف خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "لا أريد التباهي، لكن يمكنني القول إننا بدأنا في تحقيق مكاسب ورفعنا وتيرة الإنتاج في وقت أبكر من الدول الغربية".

https://sputnikarabic.ae/20231225/وزير-الصناعة-الروسي-نخطط-في-2024-لإنتاج-حوالي-26-طائرة-من-طرازسوبر-جيت-100-و-إم-إس-21-1084439885.html

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