https://sputnikarabic.ae/20231225/وزير-الصناعة-والتجارة-الروسي-روسيا-تتفوق-على-الغرب-حاليا-في-معدل-إنتاج-الأسلحة-1084429793.html
وزير الصناعة والتجارة الروسي: روسيا تتفوق على الغرب حاليا في معدل إنتاج الأسلحة
وزير الصناعة والتجارة الروسي: روسيا تتفوق على الغرب حاليا في معدل إنتاج الأسلحة
أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتورف، أن روسيا تتفوق حاليا على الغرب في معدل إنتاج الأسلحة، وتعتزم الحفاظ على هذا الوضع. 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T01:24+0000
2023-12-25T01:24+0000
2023-12-25T01:24+0000
روسيا
سلاح روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101611/67/1016116774_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_869f78f9969341f8b9133b789ac63e48.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال مانتورف خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "لا أريد التباهي، لكن يمكنني القول إننا بدأنا في تحقيق مكاسب ورفعنا وتيرة الإنتاج في وقت أبكر من الدول الغربية".وأضاف "السؤال الآخر هو إلى متى سيستمر هذا السباق من حيث المبدأ، نحن نعمل في إطار برنامج التسليح الحكومي، بالإضافة إلى برنامج طويل الأمد للفترة من 2025 إلى 2034، والذي من المقرر اعتماده العام المقبل، وتعمل المؤسسات ولا سيما وزارة الدفاع ووزارة الصناعة والتجارة بنشاط على التوفيق بين هذه المعايير وإعدادها".وتابع قائلا: "هناك تفاهم حول الطريق الذي يجب أن نسلكه، يجب علينا تجديد الاحتياطات والحفاظ على معدل الإنتاج المحدد".
https://sputnikarabic.ae/20231102/خبير-عسكري-يكشف-بدائية-الأسلحة-الأمريكية-الفرط-صوتية-أمام-نظيراتها-الروسية-1082722131.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101611/67/1016116774_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_b7362786fc538446054000b05c7a338c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الصناعة والتجارة الروسي: روسيا تتفوق على الغرب حاليا في معدل إنتاج الأسلحة
أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتورف، أن روسيا تتفوق حاليا على الغرب في معدل إنتاج الأسلحة، وتعتزم الحفاظ على هذا الوضع.
موسكو - سبوتنيك
. وقال مانتورف خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "لا أريد التباهي، لكن يمكنني القول إننا بدأنا في تحقيق مكاسب ورفعنا وتيرة الإنتاج في وقت أبكر من الدول الغربية".
وأضاف "السؤال الآخر هو إلى متى سيستمر هذا السباق من حيث المبدأ، نحن نعمل في إطار برنامج التسليح الحكومي، بالإضافة إلى برنامج طويل الأمد للفترة من 2025 إلى 2034، والذي من المقرر اعتماده العام المقبل، وتعمل المؤسسات ولا سيما وزارة الدفاع ووزارة الصناعة والتجارة
بنشاط على التوفيق بين هذه المعايير وإعدادها".
وتابع قائلا: "هناك تفاهم حول الطريق الذي يجب أن نسلكه، يجب علينا تجديد الاحتياطات والحفاظ على معدل الإنتاج المحدد".