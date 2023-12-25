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وزير الصناعة والتجارة الروسي: روسيا تتفوق على الغرب حاليا في معدل إنتاج الأسلحة
وزير الصناعة والتجارة الروسي: روسيا تتفوق على الغرب حاليا في معدل إنتاج الأسلحة
أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتورف، أن روسيا تتفوق حاليا على الغرب في معدل إنتاج الأسلحة، وتعتزم الحفاظ على هذا الوضع. 25.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-25T01:24+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال مانتورف خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "لا أريد التباهي، لكن يمكنني القول إننا بدأنا في تحقيق مكاسب ورفعنا وتيرة الإنتاج في وقت أبكر من الدول الغربية".وأضاف "السؤال الآخر هو إلى متى سيستمر هذا السباق من حيث المبدأ، نحن نعمل في إطار برنامج التسليح الحكومي، بالإضافة إلى برنامج طويل الأمد للفترة من 2025 إلى 2034، والذي من المقرر اعتماده العام المقبل، وتعمل المؤسسات ولا سيما وزارة الدفاع ووزارة الصناعة والتجارة بنشاط على التوفيق بين هذه المعايير وإعدادها".وتابع قائلا: "هناك تفاهم حول الطريق الذي يجب أن نسلكه، يجب علينا تجديد الاحتياطات والحفاظ على معدل الإنتاج المحدد".
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روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الصناعة والتجارة الروسي: روسيا تتفوق على الغرب حاليا في معدل إنتاج الأسلحة

01:24 GMT 25.12.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsin / الانتقال إلى بنك الصورمعرض الأسلحة الروسية
معرض الأسلحة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsin
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أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتورف، أن روسيا تتفوق حاليا على الغرب في معدل إنتاج الأسلحة، وتعتزم الحفاظ على هذا الوضع.
موسكو - سبوتنيك. وقال مانتورف خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "لا أريد التباهي، لكن يمكنني القول إننا بدأنا في تحقيق مكاسب ورفعنا وتيرة الإنتاج في وقت أبكر من الدول الغربية".
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وأضاف "السؤال الآخر هو إلى متى سيستمر هذا السباق من حيث المبدأ، نحن نعمل في إطار برنامج التسليح الحكومي، بالإضافة إلى برنامج طويل الأمد للفترة من 2025 إلى 2034، والذي من المقرر اعتماده العام المقبل، وتعمل المؤسسات ولا سيما وزارة الدفاع ووزارة الصناعة والتجارة بنشاط على التوفيق بين هذه المعايير وإعدادها".
وتابع قائلا: "هناك تفاهم حول الطريق الذي يجب أن نسلكه، يجب علينا تجديد الاحتياطات والحفاظ على معدل الإنتاج المحدد".
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