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https://sputnikarabic.ae/20231226/إسرائيل-الجيش-يعرف-مكان-السنوار-وأمامه-خيارين-1084476673.html
إسرائيل: الجيش يعرف مكان السنوار وأمامه خياران
إسرائيل: الجيش يعرف مكان السنوار وأمامه خياران
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش يداهم المنشآت تحت الأرض في مدينة خان يونس ولديه بالفعل تقديرات بشأن مكان تواجد زعيم حركة حماس في... 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T16:41+0000
2023-12-26T16:46+0000
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ونقلت هيئة البث االإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني أن "الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي تعمل على توسيع نطاق سيطرتها الميدانية على مدينة خان يونس، وتستكمل عمليات بحث مكثفة عن فوهات أنفاق ومنشآت تحت الأرض".وأضاف: "في إسرائيل تشير التقديرات إلى أن السنوار أمام خيارين رئيسيين: الأول هو أن يترقب أن يحاصر الجيش الإسرائيلي المخبأ تحت الأرض الذي يتواجد فيه هو وزملاؤه من قادة حماس".وتابع "ثم يبدأ بعد ذلك مفاوضات مع إسرائيل بينما يتخذ من مخطوفين إسرائيليين دروعا بشرية، وعندها قد يطالب السنوار، بتأمين ممر للخروج إلى دولة توافق على إيوائهم".وأوضح أن "الخيار الثاني فهو انتظار استسلام قيادة حماس، بعد اكتمال قوات الجيش الإسرائيلي مهمة تطويق مدينة خان يونس بالكامل، والقضاء على الحركة في المدينة".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" أن الجيش الإسرائيلي، يلقي منشورات ورقية في سماء غزة يحرض سكان القطاع من خلالها على تقديم مكافآت مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن يحيى السنوار ومحمد الضيف. وحسب الصحيفة، نشر الجيش الإسرائيلي أسماء 4 قيادات لحركة حماس، أبرزهم يحيي السنوار، والمكافأة المالية مقابل الإدلاء بأي معلومات عنه تقدر بـ 400 ألف دولار، فضلا عن 300 ألف دولار أخرى لمن يدلي بمعلومات مشابهة لأخيه محمد السنوار.فيما وضع الجيش مكافأة مالية بلغت 100 ألف دولار مقابل معرفة أي معلومات عن محمد الضيف، قائد كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231223/هيئة-البث-الإسرائيلية-السنوار-لديه-خطة-منظمة-لإنهاء-الحرب-في-غزة-1084378843.html
https://sputnikarabic.ae/20231214/الجيش-الإسرائيلي-يلقي-منشورات-تحث-سكان-غزة-على-تقديم-معلومات-عن-السنوار-والضيف-مقابل-مكافآت--1084089351.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل: الجيش يعرف مكان السنوار وأمامه خياران

16:41 GMT 26.12.2023 (تم التحديث: 16:46 GMT 26.12.2023)
© AP Photo / John Minchilloيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / John Minchillo
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش يداهم المنشآت تحت الأرض في مدينة خان يونس ولديه بالفعل تقديرات بشأن مكان تواجد زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار.
ونقلت هيئة البث االإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني أن "الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي تعمل على توسيع نطاق سيطرتها الميدانية على مدينة خان يونس، وتستكمل عمليات بحث مكثفة عن فوهات أنفاق ومنشآت تحت الأرض".
وأضاف: "في إسرائيل تشير التقديرات إلى أن السنوار أمام خيارين رئيسيين: الأول هو أن يترقب أن يحاصر الجيش الإسرائيلي المخبأ تحت الأرض الذي يتواجد فيه هو وزملاؤه من قادة حماس".
وتابع "ثم يبدأ بعد ذلك مفاوضات مع إسرائيل بينما يتخذ من مخطوفين إسرائيليين دروعا بشرية، وعندها قد يطالب السنوار، بتأمين ممر للخروج إلى دولة توافق على إيوائهم".
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
هيئة البث الإسرائيلية: السنوار لديه خطة "منظمة" لإنهاء الحرب في غزة
23 ديسمبر, 06:58 GMT
وأوضح أن "الخيار الثاني فهو انتظار استسلام قيادة حماس، بعد اكتمال قوات الجيش الإسرائيلي مهمة تطويق مدينة خان يونس بالكامل، والقضاء على الحركة في المدينة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" أن الجيش الإسرائيلي، يلقي منشورات ورقية في سماء غزة يحرض سكان القطاع من خلالها على تقديم مكافآت مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن يحيى السنوار ومحمد الضيف.
وحسب الصحيفة، نشر الجيش الإسرائيلي أسماء 4 قيادات لحركة حماس، أبرزهم يحيي السنوار، والمكافأة المالية مقابل الإدلاء بأي معلومات عنه تقدر بـ 400 ألف دولار، فضلا عن 300 ألف دولار أخرى لمن يدلي بمعلومات مشابهة لأخيه محمد السنوار.
فيما وضع الجيش مكافأة مالية بلغت 100 ألف دولار مقابل معرفة أي معلومات عن محمد الضيف، قائد كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات تحث سكان غزة على تقديم معلومات عن السنوار والضيف مقابل مكافآت
14 ديسمبر, 12:38 GMT
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
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