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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231226/إعلام-أوكرانيا-أمام-خيارين-أحلاهما-مر-1084465409.html
إعلام: أوكرانيا أمام خيارين "أحلاهما مر"
إعلام: أوكرانيا أمام خيارين "أحلاهما مر"
أفادت صحيفة أمريكية، بأن القوة العسكرية للغرب قد ضعفت، وكذلك الاهتمام بأوكرانيا. 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T08:15+0000
2023-12-26T08:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الصحيفة: "سنة أخرى من الحرب استنزفت بلا شك الموارد العسكرية للغرب والرغبة السياسية للحفاظ على كميات هائلة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا".وقال ماريو بيكارسكي، المحلل المختص بشؤون أوروبا وروسيا، لصحيفة "سي إن بي سي": "بالطبع، أوكرانيا لا تريد التفاوض الآن... لكن في ظل الظروف، لن يكون أمامها خيار آخر".بدوره، رأى الكولونيل الأمريكي المتقاعد ستيفن تويتي خيارين لتطور الصراع: إما أن يتجمد، أو تفوز روسيا، بشرط أن يساعد الغرب أوكرانيا بشكل أقل.وعلى هذه الخلفية، تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالسأم من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على الجمهورية السوفيتية السابقة التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231226/خبير-عسكري-أمريكي-يحذر-كييف-من-تخلي-واشنطن-عن-انتصار-أوكرانيا-1084463006.html
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روسيا

إعلام: أوكرانيا أمام خيارين "أحلاهما مر"

08:15 GMT 26.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أفادت صحيفة أمريكية، بأن القوة العسكرية للغرب قد ضعفت، وكذلك الاهتمام بأوكرانيا.
وقالت الصحيفة: "سنة أخرى من الحرب استنزفت بلا شك الموارد العسكرية للغرب والرغبة السياسية للحفاظ على كميات هائلة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا".

وأشارت إلى أنه من دون إمدادات كبيرة من الأسلحة إلى كييف، فإن مفاوضاتها مع موسكو أمر لا مفر منه.

وقال ماريو بيكارسكي، المحلل المختص بشؤون أوروبا وروسيا، لصحيفة "سي إن بي سي": "بالطبع، أوكرانيا لا تريد التفاوض الآن... لكن في ظل الظروف، لن يكون أمامها خيار آخر".

وفي رأيه، إذا كانت هناك دلائل على أن الغرب سيتوقف عن دعم القوات المسلحة الأوكرانية، فقد تنظر روسيا إلى ذلك على أنه فرصة لتعزيز نجاحاتها.

بدوره، رأى الكولونيل الأمريكي المتقاعد ستيفن تويتي خيارين لتطور الصراع: إما أن يتجمد، أو تفوز روسيا، بشرط أن يساعد الغرب أوكرانيا بشكل أقل.
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري أمريكي يحذر كييف من تخلي واشنطن عن فكرة "انتصار أوكرانيا"
06:34 GMT
وعلى هذه الخلفية، تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالسأم من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على الجمهورية السوفيتية السابقة التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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