https://sputnikarabic.ae/20231226/إعلام-أوكرانيا-أمام-خيارين-أحلاهما-مر-1084465409.html

إعلام: أوكرانيا أمام خيارين "أحلاهما مر"

إعلام: أوكرانيا أمام خيارين "أحلاهما مر"

أفادت صحيفة أمريكية، بأن القوة العسكرية للغرب قد ضعفت، وكذلك الاهتمام بأوكرانيا. 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T08:15+0000

2023-12-26T08:15+0000

2023-12-26T08:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الصحيفة: "سنة أخرى من الحرب استنزفت بلا شك الموارد العسكرية للغرب والرغبة السياسية للحفاظ على كميات هائلة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا".وقال ماريو بيكارسكي، المحلل المختص بشؤون أوروبا وروسيا، لصحيفة "سي إن بي سي": "بالطبع، أوكرانيا لا تريد التفاوض الآن... لكن في ظل الظروف، لن يكون أمامها خيار آخر".بدوره، رأى الكولونيل الأمريكي المتقاعد ستيفن تويتي خيارين لتطور الصراع: إما أن يتجمد، أو تفوز روسيا، بشرط أن يساعد الغرب أوكرانيا بشكل أقل.وعلى هذه الخلفية، تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالسأم من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على الجمهورية السوفيتية السابقة التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20231226/خبير-عسكري-أمريكي-يحذر-كييف-من-تخلي-واشنطن-عن-انتصار-أوكرانيا-1084463006.html

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