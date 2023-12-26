https://sputnikarabic.ae/20231226/إعلام-أوكرانيا-أمام-خيارين-أحلاهما-مر-1084465409.html
إعلام: أوكرانيا أمام خيارين "أحلاهما مر"
إعلام: أوكرانيا أمام خيارين "أحلاهما مر"
أفادت صحيفة أمريكية، بأن القوة العسكرية للغرب قد ضعفت، وكذلك الاهتمام بأوكرانيا. 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T08:15+0000
2023-12-26T08:15+0000
2023-12-26T08:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الصحيفة: "سنة أخرى من الحرب استنزفت بلا شك الموارد العسكرية للغرب والرغبة السياسية للحفاظ على كميات هائلة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا".وقال ماريو بيكارسكي، المحلل المختص بشؤون أوروبا وروسيا، لصحيفة "سي إن بي سي": "بالطبع، أوكرانيا لا تريد التفاوض الآن... لكن في ظل الظروف، لن يكون أمامها خيار آخر".بدوره، رأى الكولونيل الأمريكي المتقاعد ستيفن تويتي خيارين لتطور الصراع: إما أن يتجمد، أو تفوز روسيا، بشرط أن يساعد الغرب أوكرانيا بشكل أقل.وعلى هذه الخلفية، تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالسأم من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على الجمهورية السوفيتية السابقة التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231226/خبير-عسكري-أمريكي-يحذر-كييف-من-تخلي-واشنطن-عن-انتصار-أوكرانيا-1084463006.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
إعلام: أوكرانيا أمام خيارين "أحلاهما مر"
أفادت صحيفة أمريكية، بأن القوة العسكرية للغرب قد ضعفت، وكذلك الاهتمام بأوكرانيا.
وقالت الصحيفة: "سنة أخرى من الحرب استنزفت بلا شك الموارد العسكرية للغرب والرغبة السياسية للحفاظ على كميات هائلة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا".
وأشارت إلى أنه من دون إمدادات كبيرة من الأسلحة إلى كييف، فإن مفاوضاتها مع موسكو أمر لا مفر منه.
وقال ماريو بيكارسكي، المحلل المختص بشؤون أوروبا وروسيا، لصحيفة "سي إن بي سي": "بالطبع، أوكرانيا لا تريد التفاوض الآن... لكن في ظل الظروف، لن يكون أمامها خيار آخر".
وفي رأيه، إذا كانت هناك دلائل على أن الغرب سيتوقف عن دعم القوات المسلحة الأوكرانية، فقد تنظر روسيا إلى ذلك على أنه فرصة لتعزيز نجاحاتها.
بدوره، رأى الكولونيل الأمريكي المتقاعد ستيفن تويتي خيارين لتطور الصراع: إما أن يتجمد، أو تفوز روسيا، بشرط أن يساعد الغرب أوكرانيا بشكل أقل.
وعلى هذه الخلفية، تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالسأم من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على الجمهورية السوفيتية السابقة التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.