عربي
https://sputnikarabic.ae/20231226/إعلام-أوكرانيا-تنتظر-تقسيما-جديدا-لأراضيها-1084477400.html
إعلام: أوكرانيا تنتظر تقسيما جديدا لأراضيها
إعلام: أوكرانيا تنتظر تقسيما جديدا لأراضيها
أفادت صحيفة صربية بأنه نتيجة للصراع، قد تفقد أوكرانيا أوديسا ومقاطعة خاركوف وجزءًا من الأراضي الواقعة غربي البلاد نتيجة الصراع. 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T16:57+0000
2023-12-26T16:57+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg
وقالت الصحيفة: "لم يعد الاستيلاء على أوديسا ومقاطعة خاركوف فكرة شبحية، بل ضرورة استراتيجية. والأمر نفسه بالنسبة لكييف، المهددة بالتطويق والحصار حتى يقرر الأوكرانيون أنفسهم الإطاحة بالحكومة الحالية وقبول السلام".واضافت: "لم يتم تخفيف طموحات بولندا أيضًا (كما هو الحال مع المجر) في إعادة أراضيها التاريخية".وأشار إلى أنه في ظل الظروف الحالية، يبدو تقسيم أوكرانيا هو الطريقة الأكثر قبولا للخروج من الصراع. ووفقا للصحيفة، فإنهم بدأوا في قطع المساعدات عن كييف، داعياً إياهم إلى التصالح مع ما لا مفر منه.وقالت صحيفة "بوليتيكا": "يتعين على أوكرانيا أن تنهي الحرب، وهو الموقف الذي يتم التعبير عنه بشكل متزايد في الصحافة الغربية. ويتم إرسال مثل هذه الرسائل إلى كييف من معظم عواصم العالم، وخاصة من واشنطن. وانخفض الدعم العسكري بشكل كبير، وحلت محله دعوات لقبول ما لا مفر منه".وكما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ديسمبر/كانون الأول، فقد أعطى الغرب لأوكرانيا كل ما وعد به، بل وأكثر من ذلك، وخلال هذا الوقت دمرت القوات المسلحة الروسية 2.3 ألف مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك 747 دبابة، سواء كانت سوفيتية. وبحسب وزير الدفاع سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المجالات.يوم أمس الاثنين، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الروسية حررت مدينة مارينكا، بالكامل، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20231226/القائد-العام-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-يجب-على-جميع-مواطني-أوكرانيا-المشاركة-في-الصراع-ضد-روسيا-1084476114.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cdc5d2662b48c395c58364daa052b2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: أوكرانيا تنتظر تقسيما جديدا لأراضيها

16:57 GMT 26.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفادت صحيفة صربية بأنه نتيجة للصراع، قد تفقد أوكرانيا أوديسا ومقاطعة خاركوف وجزءًا من الأراضي الواقعة غربي البلاد نتيجة الصراع.
وقالت الصحيفة: "لم يعد الاستيلاء على أوديسا ومقاطعة خاركوف فكرة شبحية، بل ضرورة استراتيجية. والأمر نفسه بالنسبة لكييف، المهددة بالتطويق والحصار حتى يقرر الأوكرانيون أنفسهم الإطاحة بالحكومة الحالية وقبول السلام".
واضافت: "لم يتم تخفيف طموحات بولندا أيضًا (كما هو الحال مع المجر) في إعادة أراضيها التاريخية".
وأشار إلى أنه في ظل الظروف الحالية، يبدو تقسيم أوكرانيا هو الطريقة الأكثر قبولا للخروج من الصراع. ووفقا للصحيفة، فإنهم بدأوا في قطع المساعدات عن كييف، داعياً إياهم إلى التصالح مع ما لا مفر منه.
وقالت صحيفة "بوليتيكا": "يتعين على أوكرانيا أن تنهي الحرب، وهو الموقف الذي يتم التعبير عنه بشكل متزايد في الصحافة الغربية. ويتم إرسال مثل هذه الرسائل إلى كييف من معظم عواصم العالم، وخاصة من واشنطن. وانخفض الدعم العسكري بشكل كبير، وحلت محله دعوات لقبول ما لا مفر منه".
جنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية: يجب على جميع مواطني أوكرانيا المشاركة في الصراع ضد روسيا
16:04 GMT
وكما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ديسمبر/كانون الأول، فقد أعطى الغرب لأوكرانيا كل ما وعد به، بل وأكثر من ذلك، وخلال هذا الوقت دمرت القوات المسلحة الروسية 2.3 ألف مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك 747 دبابة، سواء كانت سوفيتية. وبحسب وزير الدفاع سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المجالات.
يوم أمس الاثنين، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الروسية حررت مدينة مارينكا، بالكامل، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديو16:44 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала