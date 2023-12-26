https://sputnikarabic.ae/20231226/إعلام-أوكرانيا-تنتظر-تقسيما-جديدا-لأراضيها-1084477400.html

إعلام: أوكرانيا تنتظر تقسيما جديدا لأراضيها

إعلام: أوكرانيا تنتظر تقسيما جديدا لأراضيها

أفادت صحيفة صربية بأنه نتيجة للصراع، قد تفقد أوكرانيا أوديسا ومقاطعة خاركوف وجزءًا من الأراضي الواقعة غربي البلاد نتيجة الصراع. 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T16:57+0000

2023-12-26T16:57+0000

2023-12-26T16:57+0000

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أخبار أوكرانيا

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وقالت الصحيفة: "لم يعد الاستيلاء على أوديسا ومقاطعة خاركوف فكرة شبحية، بل ضرورة استراتيجية. والأمر نفسه بالنسبة لكييف، المهددة بالتطويق والحصار حتى يقرر الأوكرانيون أنفسهم الإطاحة بالحكومة الحالية وقبول السلام".واضافت: "لم يتم تخفيف طموحات بولندا أيضًا (كما هو الحال مع المجر) في إعادة أراضيها التاريخية".وأشار إلى أنه في ظل الظروف الحالية، يبدو تقسيم أوكرانيا هو الطريقة الأكثر قبولا للخروج من الصراع. ووفقا للصحيفة، فإنهم بدأوا في قطع المساعدات عن كييف، داعياً إياهم إلى التصالح مع ما لا مفر منه.وقالت صحيفة "بوليتيكا": "يتعين على أوكرانيا أن تنهي الحرب، وهو الموقف الذي يتم التعبير عنه بشكل متزايد في الصحافة الغربية. ويتم إرسال مثل هذه الرسائل إلى كييف من معظم عواصم العالم، وخاصة من واشنطن. وانخفض الدعم العسكري بشكل كبير، وحلت محله دعوات لقبول ما لا مفر منه".وكما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ديسمبر/كانون الأول، فقد أعطى الغرب لأوكرانيا كل ما وعد به، بل وأكثر من ذلك، وخلال هذا الوقت دمرت القوات المسلحة الروسية 2.3 ألف مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك 747 دبابة، سواء كانت سوفيتية. وبحسب وزير الدفاع سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المجالات.يوم أمس الاثنين، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الروسية حررت مدينة مارينكا، بالكامل، في جمهورية دونيتسك الشعبية.

https://sputnikarabic.ae/20231226/القائد-العام-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-يجب-على-جميع-مواطني-أوكرانيا-المشاركة-في-الصراع-ضد-روسيا-1084476114.html

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