https://sputnikarabic.ae/20231226/إعلام-إسقاط-جسم-طائر-قبالة-سواحل-مدينة-دهب-المصرية-1084469426.html

إعلام: إسقاط جسم طائر قبالة سواحل مدينة دهب المصرية

إعلام: إسقاط جسم طائر قبالة سواحل مدينة دهب المصرية

أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، عن "إسقاط جسم طائر على بعد 2 كيلو متر من ‏سواحل مدينة دهب المصرية". 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T12:10+0000

2023-12-26T12:10+0000

2023-12-26T12:10+0000

مصر

أخبار الفنانين في مصر

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071847126_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1f93e11173a25486fb0596da88c463b3.jpg

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية عن شهود عيان "سماع دوي انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية".وفي يوم السبت الموافق 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية، عن مصادر رفيعة المستوى، قولها إن "الدفاعات الجوية المصرية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوري وأسقطته".يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سقط صاروخ في طابا المصرية، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وتضرر عقار سكني.ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن مصادر مطلعة، أنه "في إطار التصعيد الجاري في غزة، سقط صاروخ في طابا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية"، لتعلن لاحقا ارتفاع الإصابات إلى 6 أشخاص.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه "تم اكتشاف تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، فجر اليوم الجمعة، وتم إطلاق طائرات إسرائيلية مقاتلة نحو هذا التهديد، والقضية قيد التحقيق". وتابع: "بحسب فهمنا فإن هذا التهديد هو مصدر الضرر الذي حدث في مصر".ولاحقا، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن مصدر سيادي مصري، قوله: "بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ في حادث طابا، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها".وأضاف المصدر أن "مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب".

https://sputnikarabic.ae/20231028/-الرئيس-المصري-حادثتا-طابا-ونوبيع-دليل-على-أن-التصعيد-في-غزة-له-آثار-على-المنطقة-1082555120.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار الفنانين في مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار