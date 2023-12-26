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إعلام: إسقاط جسم طائر قبالة سواحل مدينة دهب المصرية
إعلام: إسقاط جسم طائر قبالة سواحل مدينة دهب المصرية
أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، عن "إسقاط جسم طائر على بعد 2 كيلو متر من ‏سواحل مدينة دهب المصرية". 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T12:10+0000
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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية عن شهود عيان "سماع دوي انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية".وفي يوم السبت الموافق 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية، عن مصادر رفيعة المستوى، قولها إن "الدفاعات الجوية المصرية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوري وأسقطته".يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سقط صاروخ في طابا المصرية، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وتضرر عقار سكني.ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن مصادر مطلعة، أنه "في إطار التصعيد الجاري في غزة، سقط صاروخ في طابا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية"، لتعلن لاحقا ارتفاع الإصابات إلى 6 أشخاص.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه "تم اكتشاف تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، فجر اليوم الجمعة، وتم إطلاق طائرات إسرائيلية مقاتلة نحو هذا التهديد، والقضية قيد التحقيق". وتابع: "بحسب فهمنا فإن هذا التهديد هو مصدر الضرر الذي حدث في مصر".ولاحقا، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن مصدر سيادي مصري، قوله: "بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ في حادث طابا، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها".وأضاف المصدر أن "مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب".
https://sputnikarabic.ae/20231028/-الرئيس-المصري-حادثتا-طابا-ونوبيع-دليل-على-أن-التصعيد-في-غزة-له-آثار-على-المنطقة-1082555120.html
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مصر, أخبار الفنانين في مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

إعلام: إسقاط جسم طائر قبالة سواحل مدينة دهب المصرية

12:10 GMT 26.12.2023
© AP Photo / Francois Moriطائرة رافال تابعة للقوات الجوية في الجيش المصري
طائرة رافال تابعة للقوات الجوية في الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
طائرة رافال تابعة للقوات الجوية في الجيش المصري
© AP Photo / Francois Mori
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أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، عن "إسقاط جسم طائر على بعد 2 كيلو متر من ‏سواحل مدينة دهب المصرية".
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية عن شهود عيان "سماع دوي انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية".
وفي يوم السبت الموافق 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية، عن مصادر رفيعة المستوى، قولها إن "الدفاعات الجوية المصرية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوري وأسقطته".
يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سقط صاروخ في طابا المصرية، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وتضرر عقار سكني.
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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن مصادر مطلعة، أنه "في إطار التصعيد الجاري في غزة، سقط صاروخ في طابا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية"، لتعلن لاحقا ارتفاع الإصابات إلى 6 أشخاص.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه "تم اكتشاف تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، فجر اليوم الجمعة، وتم إطلاق طائرات إسرائيلية مقاتلة نحو هذا التهديد، والقضية قيد التحقيق". وتابع: "بحسب فهمنا فإن هذا التهديد هو مصدر الضرر الذي حدث في مصر".
ولاحقا، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن مصدر سيادي مصري، قوله: "بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ في حادث طابا، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها".
وأضاف المصدر أن "مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب".
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