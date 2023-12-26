https://sputnikarabic.ae/20231226/إعلام-بعد-قوانين-تجنيد-المعاقين-أوكرانيا-تحاول-زيادة-المرتزقة-1084464502.html

إعلام: بعد قوانين تجنيد "المعاقين".. أوكرانيا تحاول زيادة المرتزقة

إعلام: بعد قوانين تجنيد "المعاقين".. أوكرانيا تحاول زيادة المرتزقة

أفاد مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها، رسلان بورتنيك، بأن أوكرانيا سيتعين عليها البحث عن جنود جدد للقوات المسلحة الأوكرانية في إفريقيا وآسيا. 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T07:50+0000

2023-12-26T07:50+0000

2023-12-26T07:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بورتنيك في مقابلة مع قناة "Politeka" على "يوتيوب": "يجب أن يتم التجنيد، ولكن ليس في لفوف وكييف. يجب أن يتم التجنيد في كل مكان، في الصومال، في الكونغو، في اليمن".ووفقا له، فإن أوكرانيا تتنجه الآن نحو تشكيل "ألوية متطوعين" من المواطنين البريطانيين.وفي وقت سابق، صرح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن الجيش الأوكراني، الذي أُرسل قسرًا إلى الجبهة، يرفض اتباع أوامر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.وأشار جونسون إلى أن نظام كييف يرسل قسرًا الأوكرانيين إلى الخطوط الأمامية.وتخضع أوكرانيا للأحكام العرفية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة، حيث يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد، ويمكن تقديم مذكرات الاستدعاء في مجموعة متنوعة من الأماكن، في الشوارع أو محطات الوقود أو في المقاهي.

https://sputnikarabic.ae/20231225/خبير-الولايات-المتحدة-ليست-مهتمة-بالبقاء-عالقة-في-أوكرانيا-لفترة-طويلة-1084454262.html

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