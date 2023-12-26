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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231226/إعلام-بولندي-يتنبأ-بتحقيق-روسيا-لأهداف-العملية-العسكرية-1084468690.html
إعلام بولندي يتنبأ بتحقيق روسيا لأهداف العملية العسكرية
إعلام بولندي يتنبأ بتحقيق روسيا لأهداف العملية العسكرية
أفاد الخبير البولندي جاسيك بارتوسياك، بأن روسيا ستحقق تدريجيًا مزايا أكبر خلال الصراع. 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T11:30+0000
2023-12-26T11:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بارتوسياك: "أتوقع وهذا هو الشيء الأكثر أهمية المزيد والمزيد من الأدلة الواضحة على أن أوكرانيا لا تتلقى القدر الكافي من الذخيرة كما ينبغي، وأن الغرب ببساطة لا يمتلك هذه الذخيرة".وأشار بارتوسياك إلى أنه إذا استمرت روسيا في تطوير هجومها، فمن الممكن تمامًا حدوث تمردات بين الجنود الأوكرانيين، وحتى إقصاء القيادة العسكرية من عملية صنع القرار.وأشار إلى أن روسيا تشهد في الوقت الحالي نموا اقتصاديا، والدولة الأوكرانية غير قادرة على العمل بشكل طبيعي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231225/شويغو-القوات-الروسية-حررت-مدينة-ماريينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1084450248.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام بولندي يتنبأ بتحقيق روسيا لأهداف العملية العسكرية

11:30 GMT 26.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد الخبير البولندي جاسيك بارتوسياك، بأن روسيا ستحقق تدريجيًا مزايا أكبر خلال الصراع.
وقال بارتوسياك: "أتوقع وهذا هو الشيء الأكثر أهمية المزيد والمزيد من الأدلة الواضحة على أن أوكرانيا لا تتلقى القدر الكافي من الذخيرة كما ينبغي، وأن الغرب ببساطة لا يمتلك هذه الذخيرة".

وأضاف: "في الوقت نفسه، قد تحقق موسكو هدفها بقطع أوكرانيا عن طرق التجارة عبر البحر الأسود".

وأشار بارتوسياك إلى أنه إذا استمرت روسيا في تطوير هجومها، فمن الممكن تمامًا حدوث تمردات بين الجنود الأوكرانيين، وحتى إقصاء القيادة العسكرية من عملية صنع القرار.

وقال لصحيفة " دو رزيتشي": "أعتقد أننا على بعد خطوة واحدة من انهيار الدولة الأوكرانية".

وأشار إلى أن روسيا تشهد في الوقت الحالي نموا اقتصاديا، والدولة الأوكرانية غير قادرة على العمل بشكل طبيعي.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: القوات الروسية حررت مدينة ماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 15:07 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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