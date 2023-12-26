https://sputnikarabic.ae/20231226/إقالة-قائد-سرية-في-غولاني-لتعريضه-حياة-الجنود-الإسرائيليين-للخطر-في-الشجاعية-1084463402.html

إقالة قائد سرية في "غولاني" لتعريضه حياة الجنود الإسرائيليين للخطر في الشجاعية

إقالة قائد سرية في "غولاني" لتعريضه حياة الجنود الإسرائيليين للخطر في الشجاعية

أقال قائد الكتيبة 51 في لواء "غولاني" الإسرائيلية قائد سرية، بعد أن عرض حياة المقاتلين خلال المعارك في الشجاعية للخطر. 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T06:55+0000

2023-12-26T06:55+0000

2023-12-26T06:55+0000

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "قائد السرية، الذي عرض حياة المقاتلين للخطر، أمرهم الدخول للبيوت في المنطقة رغم المخاوف بأنها مفخخة"، مشيرة إلى أنه تمت إقالته وعُيّن مكانه قائد آخر.وقالت قناة "آي نيوز" الإسرائيلية، إن "قائد الكتيبة حظر الدخول إلى البيوت في منطقة الشجاعية بسبب المخاوف من أنها مفخخة، لكن قائد السرية تجاوز التعليمات وأمر المقاتلين الدخول إلى البيوت في المكان".يشار إلى أن "الكتيبة 51 في لواء غولاني تكبدت خسائر ثقيلة وذلك بعد سقوط 29 من المقاتلين في المعارك الصعبة في قطاع غزة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231225/الخارجية-الروسية-قرار-مجلس-الأمن-الدولي-لن-يغير-الوضع-في-غزة-دون-وقف-لإطلاق-النار--1084458014.html

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