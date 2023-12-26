https://sputnikarabic.ae/20231226/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-إلى-20-ألفا-و915-قتيلا-1084473266.html

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 20 ألفا و915 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 20 ألفا و915 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T14:42+0000

2023-12-26T14:42+0000

2023-12-26T14:42+0000

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083648283_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_aa77edff7b626ba3d5d46cc2ed95414b.jpg

رام الله - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، في بيان، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 18 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 241 شهيد و382 إصابة خلال الـ24 الساعة الماضية".وتابع: "نخشى أن يكون استهداف محيط مجمع ناصر الطبي هو تكرار للسيناريو الذي نفذه ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة".وطالب القدرة المؤسسات الأممية بحماية مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة وحماية الطواقم الطبية والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.كما دعا المؤسسات الأممية إلى إجراء تدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم، لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

https://sputnikarabic.ae/20231226/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-الأسبق-إزاحة-نتنياهو-هو-النصر-الوحيد-الممكن-تحقيقه-من-حرب-غزة-1084472017.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار