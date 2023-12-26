https://sputnikarabic.ae/20231226/البنتاغون-تنفيذ-3--ضربات-على-مواقع-استخدمتها-قوات-مدعومة-من-إيران-في-العراق-1084461850.html

البنتاغون: نفذنا ضربات في العراق ضد 3 منشآت لكتائب "حزب الله" وجماعات تابعة لها

البنتاغون: نفذنا ضربات في العراق ضد 3 منشآت لكتائب "حزب الله" وجماعات تابعة لها

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ ضربات في العراق يوم أمس، ضد 3 منشآت لكتائب "حزب الله" اللبناني وجماعات تابعة لها. 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T03:51+0000

2023-12-26T03:51+0000

2023-12-26T03:56+0000

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موسكو- سبوتنيك. وقال البنتاغون في بيان: "اليوم (بالتوقيت المحلي) بتوجيه من الرئيس (الأمريكي جو) بايدن، نفذت القوات المسلحة الأمريكية ضربات ضرورية ومتناسبة ضد ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله والجماعات المرتبطة بها في العراق".وبحسب البنتاغون، فإن الضربات جاءت ردًا على الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا، بما فيها تلك التي نفذتها كتائب "حزب الله" وجماعات مرتبطة بها على قاعدة جوية أميركية في أربيل كردستان العراق.وأكد البيان إصابة ثلاثة جنود أمريكيين بالهجوم على القاعدة الجوية في أربيل، أحدهم حالته حرجة.وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان، بعد تعرض القوات الأمريكية لهجوم أصاب أفرادًا أمريكيين في وقت سابق من اليوم: "نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات ضرورية ومتناسبة على ثلاثة مرافق استخدمتها كتائب حزب الله ومجموعات ذات صلة في العراق".وأضاف: "تلك الضربات الدقيقة هي رد على سلسلة من الهجمات التي تعرض لها الأفراد الأمريكيون في العراق وسوريا من قبل ميليشيات إيرانية، بما في ذلك هجوم من قبل كتائب حزب الله المرتبطة بإيران ومجموعات ذات صلة على قاعدة عربيل الجوية في وقت سابق اليوم".وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى عبد الله صرح يوم أمس الاثنين، أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في مطار عاصمة كردستان العراق أربيل، ما أسفر عن سقوط جرحى وتعطيل الميناء الجوي.

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