https://sputnikarabic.ae/20231226/الجيش-الروسي-يكبد-نظام-كييف-مئات-الجنود-وعشرات-الآليات-على-محاور-عدة--عاجل-1084470675.html

الجيش الروسي يكبد نظام كييف مئات الجنود وعشرات الآليات على محاور عدة

الجيش الروسي يكبد نظام كييف مئات الجنود وعشرات الآليات على محاور عدة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية كبدت قوات نظام كييف العديد من الخسائر البشرية والمعدات العسكرية. 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T12:50+0000

2023-12-26T12:50+0000

2023-12-26T12:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع في بيان: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بدعم من طيران الجيش والمدفعية، ثلاث هجمات لمجموعات هجومية من الألوية الآلية 60 و115 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف".وبحسب البيان، فإن في هذا الاتجاه "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 25 عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفع من طراز "أكاتسيا".وأضاف: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت القوات هجومًا لمجموعة هجومية من اللواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وتابع: "تسببت الغارات الجوية ونيران المدفعية في تدمير أفراد ومعدات اللواء الخامس للحرس الوطني ولواء الدفاع الإرهابي رقم 100 و125 في مناطق تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 195 عسكريًا، ودبابة، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعية أمريكي الصنع من طراز "إم 777"، ومدفعية من طراز "أكاتسيا"، ومدفع طراز "غفوزديكا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20231226/فلول-من-القوات-الأوكرانية-تلقى-حتفها-إثر-مواجهة-مع-المسيرات-الروسية-فيديو-1084467062.html

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