https://sputnikarabic.ae/20231226/الخارجية-الصينية-التدخل-في-التعاون-التجاري-بين-موسكو-وبكين-غير-مقبول-1084466146.html

الخارجية الصينية: التدخل في التعاون التجاري بين موسكو وبكين غير مقبول

الخارجية الصينية: التدخل في التعاون التجاري بين موسكو وبكين غير مقبول

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية تتمتعان بتعاون تجاري متبادل المنفعة، والتدخل... 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T08:46+0000

2023-12-26T08:46+0000

2023-12-26T08:46+0000

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وقالت المتحدثة: في مؤتمر صحفي: " تجري الصين وروسيا تعاونا تجاريا واقتصاديا طبيعيا على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، ولا ينبغي أن تخضعا للتدخل أو القيود من قبل أطراف ثالثة".وأضافت ماو نينغ: "لقد أثبتت الحقائق أن العقوبات والضغوط لا يمكن أن تحل المشكلات، ولكن على العكس من ذلك يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية".وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت صحيفة "كوميرسانت"، نقلا عن مصادر في الحكومة الروسية، أن المساهمين الأجانب في مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2"، الذي خضع للعقوبات الأمريكية في أوائل نوفمبر، أعلنوا حالة القوة القاهرة بشأن مشاركتهم في المشروع. والحديث هنا عن شركة "TotalEnergies" الفرنسية، وشركة "CNPC" الصينية وشركة "CNOOC"، بالإضافة إلى اتحاد شركات "ميتسوي" اليابانية و"JOGMEC". ويملك كل من المساهمين الأجانب 10% في مشروع "Arctic LNG 2"، وتمتلك "نوفاتيك" 60%.ينص مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال -2" على إنشاء ثلاثة خطوط تكنولوجية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية 19.8 مليون طن سنويًا، ومكثفات غاز مستقرة تصل إلى 1.6 مليون طن سنويًا.وفي عام 2018، أفاد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال توسيع المشاريع القائمة وإدخال مشاريع جديدة في مجال الغاز الطبيعي المسال في روسيا، سيسمح بزيادة حصتها في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي إلى 15% بحلول عام 2025.ويعتبر مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال -2" المشروع الثاني لشركة "نوفاتيك" المرتبط بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بعد "يامال للغاز الطبيعي المسال".

https://sputnikarabic.ae/20231212/خبير-أوروبا-غير-قادرة-على-تعويض-النفط-والغاز-الروسيين-1084012277.html

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