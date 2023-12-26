https://sputnikarabic.ae/20231226/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-مقاتلتين-من-طراز-سو--24-أوكرانيتين-في-مقاطعة-دنيبروبتروفسك-1084471009.html

الدفاع الجوي الروسي يدمر مقاتلتين من طراز "سو- 24" أوكرانيتين في مقاطعة دنيبروبتروفسك

الدفاع الجوي الروسي يدمر مقاتلتين من طراز "سو- 24" أوكرانيتين في مقاطعة دنيبروبتروفسك

أعلنت وزارة الدفاع االروسية عن إسقاط أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز "سو 24" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق غوفتن في مقاطعة نيكولاييف ونيكولايفكا في... 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T13:03+0000

2023-12-26T13:03+0000

2023-12-26T13:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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كما أشارت الدفاع الروسية أنه تم تدمير 24 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق بلدات توكاريفكا في مقاطعة خاركوف، وكريمينايا، وسفاتوفو، وليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغورلوفكا، وألكسندروفكا، وستروميخائيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأوبريفكا في خيرسون.ولفتت الدفاع الروسية إلى أن مجموعة القوات الروسية على محور زابوروجيه صدت هجومًا لمجموعة تابعة للواء الميكانيكي 117 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه، حيث أدت الضربات الجوية ونيران المدفعية إلى تدمير أفراد ومعدات العدو في بلدتي بيلوغوري ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.وأضافت الدفاع الروسية أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 65 عسكريا ومركبتين ومدفع "دي 20".وعلى محور خيرسون، بلغت خسائر العدو 35 عسكرياً وثلاث سيارات، وخلال معركة مضادة للبطاريات، تم تدمير منظومة مدفعية ذاتية الحركة (إم109 بالادين) أمريكية الصنع ومنظومة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا".

https://sputnikarabic.ae/20231226/الجيش-الروسي-يكبد-نظام-كييف-مئات-الجنود-وعشرات-الآليات-على-محاور-عدة--عاجل-1084470675.html

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