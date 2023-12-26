https://sputnikarabic.ae/20231226/الدفاع-السورية-تعلن-إسقاط-8-طائرات-مسيرة-تابعة-للإرهابيين-في-ريفي-حلب-وإدلب-1084471326.html
الدفاع السورية تعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة تابعة "للإرهابيين" في ريفي حلب وإدلب
الدفاع السورية تعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة تابعة "للإرهابيين" في ريفي حلب وإدلب
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، إسقاط وتدمير 8 طائرات مسيّرة للإرهابيين في ريفي حلب وإدلب. 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T13:25+0000
2023-12-26T13:25+0000
2023-12-26T13:26+0000
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دمشق- سبوتنيك. قالت الدفاع السورية، في بيان: "وحدات من القوات السورية المسلحة العاملة على اتجاه ريفي حلب وإدلب تصدت لمحاولات التنظيمات الإرهابية الاعتداء على القرى والبلدات الآمنة وبعض النقاط العسكرية، وتمكنت من إسقاط وتدمير ثماني طائرات مسيرة للإرهابيين ومنعها من تحقيق أهدافها".وأمس الأول، أعلنت الدفاع السورية في بيان مماثل إسقاط وتدمير سبع طائرات مسيرة في ريفي حماة وحلب.وتتعرض مناطق عدة في سوريا لهجمات بطائرات مسيرة من جانب تنظيمات إرهابية، ففي 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السورية تدمير وإسقاط ثماني مسيرات محملة بالقذائف المتفجرة في ريفي حماة وحلب والتي كانت تستهدف المدنيين الآمنين.يذكر أن سوريا، ورغم استعادة سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم، بؤر إرهابية، تقوم بدعم أمريكي ومن الخارج بمحاولات لزعزعة استقرار الأوضاع في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20231226/هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-أمريكية-لاشرعية-شمال-شرقي-سوريا-خلال-تدريبات-تجريها-1084470184.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم
أخبار سوريا اليوم, العالم
الدفاع السورية تعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة تابعة "للإرهابيين" في ريفي حلب وإدلب
13:25 GMT 26.12.2023 (تم التحديث: 13:26 GMT 26.12.2023)
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، إسقاط وتدمير 8 طائرات مسيّرة للإرهابيين في ريفي حلب وإدلب.
دمشق- سبوتنيك. قالت الدفاع السورية، في بيان: "وحدات من القوات السورية المسلحة العاملة على اتجاه ريفي حلب وإدلب تصدت لمحاولات التنظيمات الإرهابية الاعتداء على القرى والبلدات الآمنة وبعض النقاط العسكرية، وتمكنت من إسقاط وتدمير ثماني طائرات مسيرة للإرهابيين ومنعها من تحقيق أهدافها".
وأمس الأول، أعلنت الدفاع السورية في بيان مماثل إسقاط وتدمير سبع طائرات مسيرة في ريفي حماة وحلب.
وتتعرض مناطق عدة في سوريا لهجمات بطائرات مسيرة من جانب تنظيمات إرهابية، ففي 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السورية تدمير وإسقاط ثماني مسيرات محملة بالقذائف المتفجرة في ريفي حماة وحلب والتي كانت تستهدف المدنيين الآمنين.
يذكر أن سوريا، ورغم استعادة سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم، بؤر إرهابية، تقوم بدعم أمريكي ومن الخارج بمحاولات لزعزعة استقرار الأوضاع في البلاد.