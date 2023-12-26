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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231226/الكرملين-شويغو-يبلغ-بوتين-عن-هجوم-أوكرانيا-على-سفينة-الإنزال-الروسية-نوفوتشيركاسك-1084467628.html
الكرملين: شويغو يبلغ بوتين عن هجوم أوكرانيا على سفينة الإنزال الروسية "نوفوتشيركاسك"
الكرملين: شويغو يبلغ بوتين عن هجوم أوكرانيا على سفينة الإنزال الروسية "نوفوتشيركاسك"
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، بشأن هجوم القوات الأوكرانية على ميناء... 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T10:30+0000
2023-12-26T10:30+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بيسكوف: "أبلغ وزير الدفاع شويغو الرئيس بوتين عن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على فيودوسيا، والأضرار التي لحقت بسفينة الإنزال الكبيرة 'نوفوتشيركاسك'".وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "في أثناء صد هجوم للقوات الأوكرانية استهدف ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، تعرضت خلاله سفينة الإنزال الكبيرة "نوفوتشيركاسك" لأضرار بعدما قامت مقاتلتان أوكرانيتان من طراز "سو 24" بإطلاق صواريخ موجهة في منطقة قرية جوفتن على بعد 125 كم شمال شرق مدينة نيكولاييف جنوبي أوكرانيا.وأعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، في وقت سابق اليوم، صد هجوم للقوات الأوكرانية استهدف ميناء فيودوسيا في القرم، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين، كما تضررت ستة مبان في منطقة المرفأ.وقال أكسينوف عبر قناته في تلغرام: "تم تنفيذ هجوم معاد في منطقة فيودوسيا، وقد جرى تطويق منطقة الميناء. في هذه اللحظة توقف دوي الانفجار وتم تحديد مكان الحريق. جميع الخدمات المختصة موجودة في الموقع، وسيتم إخلاء عدة منازل. الوضع تحت السيطرة. يرجى التزام الهدوء والثقة فقط بالمعلومات الرسمية".جدير بالذكر أن النظام الأوكراني استهدف سابقا جسر القرم بتفجير شاحنة مفخخة عليه، ما استدعى القوات الروسية إلى الرد بضربات قاسية طالت مراكز صنع القرار في كييف.
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الكرملين: شويغو يبلغ بوتين عن هجوم أوكرانيا على سفينة الإنزال الروسية "نوفوتشيركاسك"

10:30 GMT 26.12.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال حفل افتتاح معرض "آرميا - 2022" الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة "باتريوت" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال حفل افتتاح معرض آرميا - 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، بشأن هجوم القوات الأوكرانية على ميناء فيودوسيا في القرم، والأضرار التي لحقت بسفينة الإنزال الكبيرة الروسية "نوفوتشيركاسك".
وقال بيسكوف: "أبلغ وزير الدفاع شويغو الرئيس بوتين عن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على فيودوسيا، والأضرار التي لحقت بسفينة الإنزال الكبيرة 'نوفوتشيركاسك'".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "في أثناء صد هجوم للقوات الأوكرانية استهدف ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، تعرضت خلاله سفينة الإنزال الكبيرة "نوفوتشيركاسك" لأضرار بعدما قامت مقاتلتان أوكرانيتان من طراز "سو 24" بإطلاق صواريخ موجهة في منطقة قرية جوفتن على بعد 125 كم شمال شرق مدينة نيكولاييف جنوبي أوكرانيا.
وأعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، في وقت سابق اليوم، صد هجوم للقوات الأوكرانية استهدف ميناء فيودوسيا في القرم، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين، كما تضررت ستة مبان في منطقة المرفأ.
وقال أكسينوف عبر قناته في تلغرام: "تم تنفيذ هجوم معاد في منطقة فيودوسيا، وقد جرى تطويق منطقة الميناء. في هذه اللحظة توقف دوي الانفجار وتم تحديد مكان الحريق. جميع الخدمات المختصة موجودة في الموقع، وسيتم إخلاء عدة منازل. الوضع تحت السيطرة. يرجى التزام الهدوء والثقة فقط بالمعلومات الرسمية".
جدير بالذكر أن النظام الأوكراني استهدف سابقا جسر القرم بتفجير شاحنة مفخخة عليه، ما استدعى القوات الروسية إلى الرد بضربات قاسية طالت مراكز صنع القرار في كييف.
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