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https://sputnikarabic.ae/20231226/برلماني-جزائري-أوروبا-تسعى-للخروج-من-العباءة-الأمريكية-بعد-أن-فرضت-روسيا-استراتيجيتها-1084475612.html
برلماني جزائري: أوروبا تسعى للخروج من العباءة الأمريكية بعد أن فرضت روسيا استراتيجيتها
برلماني جزائري: أوروبا تسعى للخروج من العباءة الأمريكية بعد أن فرضت روسيا استراتيجيتها
قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، اليوم الثلاثاء، إن "الموقف الأوروبي الذي ‏تراجع نسبيا في الحرب على غزة، ناتج عن الضغط الشعبي ‏والرأي العام العالمي".‏ 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T15:56+0000
2023-12-26T15:56+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
العالم العربي
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أوروبا لديها شراكة استراتجية مع واشنطن، وتسعى طوال الوقت للحفاظ عليها، رغم الفتور على البعد العسكري الحاصل والأصوات المرتفعة من الداخل الأوروبي، بعد أن فرضت روسيا منطقها واستراتيجتها في الأزمة الأوكرانية".ولفت إلى أن "أوروبا باتت لديها صورة بأن واشنطن وقوتها لن تستطيع أن تحميها أمام روسيا وقوتها، الأمر الذي يدفعها مرارا للتفكير في الخروج من عباءة "واشنطن".وأشار إلى أن "الحكومات الأوروبية تشعر بأنها تورطت في الحرب على غزة وكذلك في النهج الأمريكي، ما يدفعها لمحاولة تبديل مواقفها للتفادى الغضب الشعبي والوصمة بشأن الحرب في غزة".وفي وقت سابق، أوضح رصد لمنظمة مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه (ACLED)، أن الأسابيع الثلاثة الأولى للحرب شهدت قرابة 4200 احتجاج حول العالم، نحو 90% منها مناصرة للفلسطينيين. وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.وتشهد المناطق التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بالشرق العديد من العمليات الهجومية من فصائل محلية في العراق وسوريا، نظرا لدعمها للحرب على غزة.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الثلاثاء، بتعرض القاعدة الأمريكية اللاشرعية في مدينة الشدادي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي، تزامنا مع قيام القوات الأمريكية بتدريبات عسكرية في القاعدة.وأوضح المراسل أن "الهجوم تم بثلاثة صواريخ ومن المرجح أن يكون عدد القتلى والجرحى كبير، نتيجة وقوع الهجوم في أثناء التدريبات".وأضاف المراسل: "القوات الأمريكية من داخل القاعدة ردت بإطلاق قذيفة سقطت على أحد المنازل في الحي الشمالي للشدادي، وأدت إلى مقتل رجل وإصابة ثلاثة من أفراد عائلته".
https://sputnikarabic.ae/20231209/ما-هدف-واشنطن-من-دعم-إسرائيل-وتأثير-موقفها-على-علاقاتها-مع-الدول-العربية-1083923305.html
https://sputnikarabic.ae/20231112/إعلام-دعم-إسرائيل-قد-يضر-بمكانة-واشنطن-في-المنطقة-والعالم-1083070661.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, العالم العربي

برلماني جزائري: أوروبا تسعى للخروج من العباءة الأمريكية بعد أن فرضت روسيا استراتيجيتها

15:56 GMT 26.12.2023
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLSأشخاص يرفعون لافتات ويلوحون بالأعلام الفلسطينية أثناء عبورهم جسر واترلو خلال "مسيرة من أجل فلسطين" في لندن، 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
أشخاص يرفعون لافتات ويلوحون بالأعلام الفلسطينية أثناء عبورهم جسر واترلو خلال مسيرة من أجل فلسطين في لندن، 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS
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حصري
قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، اليوم الثلاثاء، إن "الموقف الأوروبي الذي ‏تراجع نسبيا في الحرب على غزة، ناتج عن الضغط الشعبي ‏والرأي العام العالمي".‏
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أوروبا لديها شراكة استراتجية مع واشنطن، وتسعى طوال الوقت للحفاظ عليها، رغم الفتور على البعد العسكري الحاصل والأصوات المرتفعة من الداخل الأوروبي، بعد أن فرضت روسيا منطقها واستراتيجتها في الأزمة الأوكرانية".
ولفت إلى أن "أوروبا باتت لديها صورة بأن واشنطن وقوتها لن تستطيع أن تحميها أمام روسيا وقوتها، الأمر الذي يدفعها مرارا للتفكير في الخروج من عباءة "واشنطن".
ويرى البرلماني الجزائري أن "الموقف الأوروبي لم يكن سريعا في دعم واشنطن في البحر الأحمر، وامتاز بالبطء، وهو ما يفسر تراجع التأييد المطلق الذي ساد في البداية من قبل أوروبا".
وأشار إلى أن "الحكومات الأوروبية تشعر بأنها تورطت في الحرب على غزة وكذلك في النهج الأمريكي، ما يدفعها لمحاولة تبديل مواقفها للتفادى الغضب الشعبي والوصمة بشأن الحرب في غزة".
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9 ديسمبر, 15:45 GMT
وفي وقت سابق، أوضح رصد لمنظمة مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه (ACLED)، أن الأسابيع الثلاثة الأولى للحرب شهدت قرابة 4200 احتجاج حول العالم، نحو 90% منها مناصرة للفلسطينيين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
وتشهد المناطق التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بالشرق العديد من العمليات الهجومية من فصائل محلية في العراق وسوريا، نظرا لدعمها للحرب على غزة.
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إعلام: دعم إسرائيل قد يضر بمكانة واشنطن في المنطقة والعالم
12 نوفمبر, 09:16 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الثلاثاء، بتعرض القاعدة الأمريكية اللاشرعية في مدينة الشدادي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي، تزامنا مع قيام القوات الأمريكية بتدريبات عسكرية في القاعدة.
وأوضح المراسل أن "الهجوم تم بثلاثة صواريخ ومن المرجح أن يكون عدد القتلى والجرحى كبير، نتيجة وقوع الهجوم في أثناء التدريبات".
وأضاف المراسل: "القوات الأمريكية من داخل القاعدة ردت بإطلاق قذيفة سقطت على أحد المنازل في الحي الشمالي للشدادي، وأدت إلى مقتل رجل وإصابة ثلاثة من أفراد عائلته".
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