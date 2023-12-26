https://sputnikarabic.ae/20231226/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-حماس-ترفض-المبادرة-المصرية-للتهدئة-صور-وفيديو-1084483094.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديو
قال عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، مشهور عبد الحليم، إن الحديث عن هدن جزئية ومؤقتة أمر مرفوض خاصة بعدما فعله الجيش الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة... 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T22:31+0000
2023-12-26T22:31+0000
2023-12-26T22:41+0000
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديو
22:31 GMT 26.12.2023 (تم التحديث: 22:41 GMT 26.12.2023)
يتبع
قال عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، مشهور عبد الحليم، إن الحديث عن هدن جزئية ومؤقتة أمر مرفوض خاصة بعدما فعله الجيش الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة السابقة من قتل وتدمير.
وأكد مشهور في حديث خاص لـ"راديو سبوتنيك
" على بقاء الحركة على موقفها حول صفقة شاملة وإيقاف كامل للحرب على غزة مقابل صفقة كاملة لتبادل الأسرى والمحتجزين.
وشدد على رفض المقاومة الفلسطينية للمبادرة المصرية" لأنها لا تعطي الفلسطينيين الحق بمستقبلهم في غزة، ولا توقف العدوان الإسرائيلي". حسب قوله.