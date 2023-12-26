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https://sputnikarabic.ae/20231226/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-حماس-ترفض-المبادرة-المصرية-للتهدئة-صور-وفيديو-1084483094.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديو
قال عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، مشهور عبد الحليم، إن الحديث عن هدن جزئية ومؤقتة أمر مرفوض خاصة بعدما فعله الجيش الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة... 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T22:31+0000
2023-12-26T22:41+0000
غزة
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن, новый онлайн для белой редактуры
الموت كان في كل مكان صور لـسبوتنيك من عمليات الإخلاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديو

22:31 GMT 26.12.2023 (تم التحديث: 22:41 GMT 26.12.2023)
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قال عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، مشهور عبد الحليم، إن الحديث عن هدن جزئية ومؤقتة أمر مرفوض خاصة بعدما فعله الجيش الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة السابقة من قتل وتدمير.
وأكد مشهور في حديث خاص لـ"راديو سبوتنيك" على بقاء الحركة على موقفها حول صفقة شاملة وإيقاف كامل للحرب على غزة مقابل صفقة كاملة لتبادل الأسرى والمحتجزين.
وشدد على رفض المقاومة الفلسطينية للمبادرة المصرية" لأنها لا تعطي الفلسطينيين الحق بمستقبلهم في غزة، ولا توقف العدوان الإسرائيلي". حسب قوله.
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22:41 GMT 26.12.2023
إعلام فلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم عدة قرى وبلدات في محافظات طولكرم ونابلس وقلقيلية والخليل
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Израильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديو20:57 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:21 GMT
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