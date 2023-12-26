خبير: تحرير مدينة مارينكا سيهيئ لتحرير دونباس بالكامل
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الجيش الروسي يعلن تحرير مدينة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، الدكتورعمار قناة:
"كانت مدينة مارينكا تعتبر من النقاط الصعبة والمحصَّنة عسكريا منذ عام 2014 تمهيدا للعملية العسكرية التي كانت تنوي أوكرانيا البدء فيها "لتحرير دونباس"، لذلك تعتبر هذه المدينة من المعاقل الأساسية للخط الدفاعي والهجومي في نفس الوقت في منطقة دونباس وتحرير، وإن هذه المدينة سيهيء لتحرير المنطقة الإدارية لدونيتسك و لدونباس بالكامل".
بنيامين نتنياهو يحدد ثلاثة شروط لإنهاء الحرب على غزة وهي: استئصال التطرف وتدمير حركة حماس ونزع السلاح من قطاع غزّة. حول هذا الموضوع تحدث رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، الدكتور أحمد رفيق عوض:
"نتنياهو يريد من خلال هذه الشروط شطب حركة حماس قانونياً وسياسياً وإدارياً وأمنياً. هناك ضغوط كبيرة تُمارَس على مصر والأردن، ودول غربية تفتح باب الهجرة الطوعية من خلال الإغراء. فكرة التهجير الطوعي والقسري لن تنجح. الفلسطينيون لا يريدون هدنة، بل يريدون وقف إطلاق نار. يجب أن يكون هناك أفق سياسي حقيقي وليس مجرّد وعود".
وفي سياق متصل علّق المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ فارس أبو حسن بخصوص القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا:
"كل ما تقوم به اسرائيل يتناقض مع تصريحاتها. الأسرى الفلسطينيون في قطاع غزة يُساقون عُراة مهما كانت أعمارهم أمام نظر وسمع العالم كله. قوافل المساعدات المكدّسة التي تنتظر منذ أشهر على المعابر والحدود الفلسطينية المصرية لا تستطيع الدخول في ظروف هذا القصف المجنون. المظاهرات في عواصم العالم الغربي هي أكبر دليل على أنه فقد ثقته باسرائيل وكشف حقيقتها الزائفة".
الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع فلسطين والمجتمع الدولي حول إمكانية تجديد السلطة الوطنية الفلسطينية. عن هذا تحدث الخبير بالشأن الإسرائيلي، الأستاذ إيهاب جبارين:
"الصراع بين واشنطن وتل أبيب في نهاية المطاف هو صراع انتخابي بحت. نتنياهو يحاول جرّ الولايات المتحدة الأمريكية إلى داخل "الرمال المتحركة" في قطاع غزة كي يخسر بايدن الانتخابات وتأتي إدارة أمريكية جمهورية تكون أكثر حيادية لحكومة الليكود".
اللاجئون السودانيون يشكون من الاهتمام الغربي المفرط بأوكرانيا. عن هذا قال الباحث والمحلل السياسي الأستاذ طلال إسماعيل:
"إن عدم تنادي الضمير الإنساني والعالمي لهذه الأزمة الإنسانية هو أمر يثير القلق بصورة كبيرة جدا في ظل اهتمامه بالأزمات الأخرى وأعتقد أن العالم اختلطت عليه الأجندة الدولية والإنسانية وأصبح لا يعير اهتماما للأزمة في السودان. للأسف الاتحاد الأوروبي ظل يدفع أموالا لقوات ميليشيا الدعم السريع لكي تحرس الحدود مع ليبيا حتى لا يتدفق المهاجرون غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي، هو فقط كان معنيا بحفظ أمن أوروبا وليس معنيا بالكارثة الإنسانية التي حلت في السودان نفسه وهذه هي ازدواجية المعايير التي أسقطت كل المبادىء السامية التي نادت بها أوروبا".
إسرائيل تغتال قائدا عسكريا بارزا في حرس الثورة الإيراني. عن هذا تحدث لبرنامجنا الباحث والخبير بالشأن الإيراني الأستاذ محمد غروي:
"هذه العملية الاغتيالية هي من ضمن العمليات ومن ضمن الحرب الأمنية والاستخباراتية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي وهي حرب متبادلة فيما بين إيران وإسرائيل وهي ليست الأولى ولا الأخيرة، أمّا بالنسبة لاغتيال القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضى موسوي فإن يد أمريكا واضحة في العملية هذه وهي التي تغطي الإسرائيلي وتعطيه الإذن في الذهاب بهكذا أنواع من العمليات".
توقيع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اتفاقية تجارة حرة واسعة النطاق مع إيران. ناقشنا النتائج المحتملة لهذه الاتفاقية مع الدبلوماسي الإيراني ومدير مرکز أسفر للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور أمير الموسوي، حيث قال:
"الرئيس بوتن قام بخطوات مؤثّرة في سبيل فتح المجال التجاري والاقتصادي والمالي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ستتمكّن إيران من الحصول على بضائع وتجهيزات مهمة وكذلك ستستطيع الاستغناء عن التعامل بالدولار".
وبخصوص المفاوضات بين الاتحاد الأوراسي ومصر والإمارات وإندونيسيا لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة تحدّث الخبير الاقتصادي الإماراتي الأستاذ نايل الجوابرة قائلا:
"هناك قوة اقتصادية مرنة بين دولة الإمارات وروسيا. سيكون هناك زيادة في نسب الاقتصاد وزيادة بالناتج المحلّي وزيادة في تنويع الاقتصاد".
التفاصيل في الملف الصوتي...