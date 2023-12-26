https://sputnikarabic.ae/20231226/خبير-تحرير-مدينة-مارينكا-سيهيئ-لتحرير-دونباس-بالكامل-1084472613.html

خبير: تحرير مدينة مارينكا سيهيئ لتحرير دونباس بالكامل

خبير: تحرير مدينة مارينكا سيهيئ لتحرير دونباس بالكامل

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T14:20+0000

2023-12-26T14:20+0000

2023-12-26T14:20+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: تحرير مدينة مارينكا سيهيء لتحرير دونباس بالكامل خبير: تحرير مدينة مارينكا سيهيء لتحرير دونباس بالكامل

الجيش الروسي يعلن تحرير مدينة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، الدكتورعمار قناة:بنيامين نتنياهو يحدد ثلاثة شروط لإنهاء الحرب على غزة وهي: استئصال التطرف وتدمير حركة حماس ونزع السلاح من قطاع غزّة. حول هذا الموضوع تحدث رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، الدكتور أحمد رفيق عوض:وفي سياق متصل علّق المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ فارس أبو حسن بخصوص القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا:الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع فلسطين والمجتمع الدولي حول إمكانية تجديد السلطة الوطنية الفلسطينية. عن هذا تحدث الخبير بالشأن الإسرائيلي، الأستاذ إيهاب جبارين:اللاجئون السودانيون يشكون من الاهتمام الغربي المفرط بأوكرانيا. عن هذا قال الباحث والمحلل السياسي الأستاذ طلال إسماعيل:إسرائيل تغتال قائدا عسكريا بارزا في حرس الثورة الإيراني. عن هذا تحدث لبرنامجنا الباحث والخبير بالشأن الإيراني الأستاذ محمد غروي:توقيع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اتفاقية تجارة حرة واسعة النطاق مع إيران. ناقشنا النتائج المحتملة لهذه الاتفاقية مع الدبلوماسي الإيراني ومدير مرکز أسفر للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور أمير الموسوي، حيث قال:وبخصوص المفاوضات بين الاتحاد الأوراسي ومصر والإمارات وإندونيسيا لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة تحدّث الخبير الاقتصادي الإماراتي الأستاذ نايل الجوابرة قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

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