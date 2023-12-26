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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231226/خبير-عسكري-أمريكي-يحذر-كييف-من-تخلي-واشنطن-عن-انتصار-أوكرانيا-1084463006.html
خبير عسكري أمريكي يحذر كييف من تخلي واشنطن عن فكرة "انتصار أوكرانيا"
خبير عسكري أمريكي يحذر كييف من تخلي واشنطن عن فكرة "انتصار أوكرانيا"
أعلن المتقاعد في البحرية الأمريكية، هاري تاباتش، أن "واشنطن لم تسع قط إلى ضمان انتصار أوكرانيا في الصراع ضد روسيا، وستجبرها قريبا على التفاوض مع موسكو". 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T06:34+0000
2023-12-26T06:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات تاباتش خلال مقابلة مع قناة "بوليتيكا" على منصة "يوتيوب" قال فيها، إن "إدارة بايدن لم تقل أبداً أن هدفها هو انتصار أوكرانيا، ولا مرة واحدة بل قالوا إن هدفهم هو أن تكون أوكرانيا مستقلة، لكنهم لم يقولوا "النصر" قط، ولم يقولوا أبداً "العودة".وأضاف الضابط أن "لأوكرانيين فشلوا تماما على الجبهة الدبلوماسية، مشيرا إلى أن تصرفات وتصريحات الأوكرانيين أدت إلى استياء دول مثل إسرائيل وبولندا والمجر وألمانيا".وتابع الضابط الأمريكي المتقاعد بالقول إن واشنطن ستحضر كييف إلى طاولة المفاوضات بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نهاية عام 2024، ودعا الأوكرانيين إلى الاستعداد للهزيمة في الصراع مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231226/عسكري-أوكراني-يكشف-عن-أخطاء-تؤثر-سلبا-على-جيش-بلاده-1084462184.html
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العالم
العالم

خبير عسكري أمريكي يحذر كييف من تخلي واشنطن عن فكرة "انتصار أوكرانيا"

06:34 GMT 26.12.2023 (تم التحديث: 06:40 GMT 26.12.2023)
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلن المتقاعد في البحرية الأمريكية، هاري تاباتش، أن "واشنطن لم تسع قط إلى ضمان انتصار أوكرانيا في الصراع ضد روسيا، وستجبرها قريبا على التفاوض مع موسكو".
وجاءت تصريحات تاباتش خلال مقابلة مع قناة "بوليتيكا" على منصة "يوتيوب" قال فيها، إن "إدارة بايدن لم تقل أبداً أن هدفها هو انتصار أوكرانيا، ولا مرة واحدة بل قالوا إن هدفهم هو أن تكون أوكرانيا مستقلة، لكنهم لم يقولوا "النصر" قط، ولم يقولوا أبداً "العودة".
وأضاف الضابط أن "لأوكرانيين فشلوا تماما على الجبهة الدبلوماسية، مشيرا إلى أن تصرفات وتصريحات الأوكرانيين أدت إلى استياء دول مثل إسرائيل وبولندا والمجر وألمانيا".
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عسكري أوكراني يكشف عن أخطاء تؤثر سلبا على جيش بلاده
05:30 GMT
وتابع الضابط الأمريكي المتقاعد بالقول إن واشنطن ستحضر كييف إلى طاولة المفاوضات بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نهاية عام 2024، ودعا الأوكرانيين إلى الاستعداد للهزيمة في الصراع مع روسيا.
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