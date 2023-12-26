https://sputnikarabic.ae/20231226/خبير-عسكري-أمريكي-يحذر-كييف-من-تخلي-واشنطن-عن-انتصار-أوكرانيا-1084463006.html
خبير عسكري أمريكي يحذر كييف من تخلي واشنطن عن فكرة "انتصار أوكرانيا"
خبير عسكري أمريكي يحذر كييف من تخلي واشنطن عن فكرة "انتصار أوكرانيا"
أعلن المتقاعد في البحرية الأمريكية، هاري تاباتش، أن "واشنطن لم تسع قط إلى ضمان انتصار أوكرانيا في الصراع ضد روسيا، وستجبرها قريبا على التفاوض مع موسكو". 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T06:34+0000
2023-12-26T06:34+0000
2023-12-26T06:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات تاباتش خلال مقابلة مع قناة "بوليتيكا" على منصة "يوتيوب" قال فيها، إن "إدارة بايدن لم تقل أبداً أن هدفها هو انتصار أوكرانيا، ولا مرة واحدة بل قالوا إن هدفهم هو أن تكون أوكرانيا مستقلة، لكنهم لم يقولوا "النصر" قط، ولم يقولوا أبداً "العودة".وأضاف الضابط أن "لأوكرانيين فشلوا تماما على الجبهة الدبلوماسية، مشيرا إلى أن تصرفات وتصريحات الأوكرانيين أدت إلى استياء دول مثل إسرائيل وبولندا والمجر وألمانيا".وتابع الضابط الأمريكي المتقاعد بالقول إن واشنطن ستحضر كييف إلى طاولة المفاوضات بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نهاية عام 2024، ودعا الأوكرانيين إلى الاستعداد للهزيمة في الصراع مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231226/عسكري-أوكراني-يكشف-عن-أخطاء-تؤثر-سلبا-على-جيش-بلاده-1084462184.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خبير عسكري أمريكي يحذر كييف من تخلي واشنطن عن فكرة "انتصار أوكرانيا"
06:34 GMT 26.12.2023 (تم التحديث: 06:40 GMT 26.12.2023)
أعلن المتقاعد في البحرية الأمريكية، هاري تاباتش، أن "واشنطن لم تسع قط إلى ضمان انتصار أوكرانيا في الصراع ضد روسيا، وستجبرها قريبا على التفاوض مع موسكو".
وجاءت تصريحات تاباتش خلال مقابلة مع قناة "بوليتيكا" على منصة "يوتيوب" قال فيها، إن "إدارة بايدن لم تقل أبداً أن هدفها هو انتصار أوكرانيا، ولا مرة واحدة بل قالوا إن هدفهم هو أن تكون أوكرانيا مستقلة، لكنهم لم يقولوا "النصر" قط، ولم يقولوا أبداً "العودة".
وأضاف الضابط أن "لأوكرانيين فشلوا تماما على الجبهة الدبلوماسية، مشيرا إلى أن تصرفات وتصريحات الأوكرانيين أدت إلى استياء دول مثل إسرائيل وبولندا والمجر وألمانيا".
وتابع الضابط الأمريكي المتقاعد بالقول إن واشنطن ستحضر كييف إلى طاولة المفاوضات بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نهاية عام 2024، ودعا الأوكرانيين إلى الاستعداد للهزيمة في الصراع مع روسيا.