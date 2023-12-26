https://sputnikarabic.ae/20231226/رئيس-الأركان-الإيراني-يهدد-إسرائيل-ما-هي-القدرات-العسكرية-للدولتين-1084475392.html

رئيس الأركان الإيراني يهدد إسرائيل... ما هي القدرات العسكرية للدولتين؟

رئيس الأركان الإيراني يهدد إسرائيل... ما هي القدرات العسكرية للدولتين؟

تمتلك إيران وإسرائيل قدرات عسكرية متقاربة، وفقا لتصنيفات عام 2023، التي تضع البلدين في المرتبتين الـ17 والـ18، على التوالي، بين أضخم 145 جيشا في العالم. 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T15:55+0000

2023-12-26T15:55+0000

2023-12-26T15:55+0000

رصد عسكري

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062879673_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_9269463007404bad8c54c58e2af41ce4.jpg

كما يظهر ترتيب أضخم جيوش الشرق الأوسط، الذي أعده موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، أن الجيش الإيراني يحتل المرتبة الـ3 في المنطقة، بينما يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة الـ4.قدرات الجيش الإيرانييقدر إجمالي عدد جنود الجيش الإيراني بمليون و15 ألف فرد، بينهم 575 ألف جندي عامل و350 ألف جندي احتياطي و90 ألف قوات شبه عسكرية.تقدر ميزانية دفاع الجيش الإيراني بنحو 5.5 مليار دولار وتصنف في المرتبة الـ40 عالميا.وتمتلك إيران 541 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 21 عالميا.وتضم القوات البرية الإيرانية 4 آلاف و71 دبابة وأكثر من 69 ألف مركبة و580 مدفعا ذاتي الحركة و2050 مدفعا مقطورا و1085 راجمة صواريخ.ويصنف الأسطول الحربي الإيراني في المرتبة رقم 32 عالميا بـ101 وحدة بحرية، بينها 7 فرقاطات و3 كورفيتات و19 غواصة، إضافة إلى سفن الدورية وكاسحات الألغام البحرية.قدرات الجيش الإسرائيلييقدر إجمالي عدد جنود الجيش الإسرائيلي بـ646 ألف فرد بينهم 173 ألف جندي عامل و465 ألف جندي احتياطي و8 آلاف فرد قوات شبه عسكرية.وتقدر ميزانية دفاع الجيش الإسرائيلي بـ24.3 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 17 عالميا.وتمتلك إسرائيل 601 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 18 عالميا.وتضم القوات البرية الإسرائيلية 2200 دبابة وأكثر من 56 ألف مركبة و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفع مقطور و300 راجمة صواريخ.ويصنف الأسطول الحربي الإسرائيلي في المرتبة رقم 40 عالميا بـ67 وحدة بحرية، بينها 7 كورفيتات و5 غواصة، إضافة إلى سفن الدورية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي، المعروف باسم سيد رضي، وهو أحد كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وأقدمهم، خلال هجوم إسرائيلي على مشارف دمشق.وبينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لرد إيراني محتمل على مقتل موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل ارتكبت خطأ استراتيجيا مؤكدا أن جرائمه لن تمر دون رد".

https://sputnikarabic.ae/20231224/إيران-تحذر-إسرائيل-من-رد-لا-تتوقعه-في-الممرات-المائية-الدولية-1084416497.html

https://sputnikarabic.ae/20231225/قائد-في-الجيش-الإيراني-نمثل-قوة-رائدة-لإنتاج-الصواريخ-والطائرات-المسيرة-ونصدر-بعضها-1084432842.html

https://sputnikarabic.ae/20231218/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-إيران-تمول-حماس-وحزب-الله-وأنصار-الله-وسننتصر-على-كل-الجبهات-1084245066.html

https://sputnikarabic.ae/20231226/رئيس-أركان-الجيش-الإيراني-إسرائيل-ارتكبت-خطأ-استراتيجيا-باغتيال-موسوي-وجرائمها-لن-تمر-دون-رد-1084471833.html

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران