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https://sputnikarabic.ae/20231226/رئيس-الأركان-الإيراني-يهدد-إسرائيل-ما-هي-القدرات-العسكرية-للدولتين-1084475392.html
رئيس الأركان الإيراني يهدد إسرائيل... ما هي القدرات العسكرية للدولتين؟
رئيس الأركان الإيراني يهدد إسرائيل... ما هي القدرات العسكرية للدولتين؟
تمتلك إيران وإسرائيل قدرات عسكرية متقاربة، وفقا لتصنيفات عام 2023، التي تضع البلدين في المرتبتين الـ17 والـ18، على التوالي، بين أضخم 145 جيشا في العالم. 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T15:55+0000
2023-12-26T15:55+0000
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كما يظهر ترتيب أضخم جيوش الشرق الأوسط، الذي أعده موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، أن الجيش الإيراني يحتل المرتبة الـ3 في المنطقة، بينما يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة الـ4.قدرات الجيش الإيرانييقدر إجمالي عدد جنود الجيش الإيراني بمليون و15 ألف فرد، بينهم 575 ألف جندي عامل و350 ألف جندي احتياطي و90 ألف قوات شبه عسكرية.تقدر ميزانية دفاع الجيش الإيراني بنحو 5.5 مليار دولار وتصنف في المرتبة الـ40 عالميا.وتمتلك إيران 541 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 21 عالميا.وتضم القوات البرية الإيرانية 4 آلاف و71 دبابة وأكثر من 69 ألف مركبة و580 مدفعا ذاتي الحركة و2050 مدفعا مقطورا و1085 راجمة صواريخ.ويصنف الأسطول الحربي الإيراني في المرتبة رقم 32 عالميا بـ101 وحدة بحرية، بينها 7 فرقاطات و3 كورفيتات و19 غواصة، إضافة إلى سفن الدورية وكاسحات الألغام البحرية.قدرات الجيش الإسرائيلييقدر إجمالي عدد جنود الجيش الإسرائيلي بـ646 ألف فرد بينهم 173 ألف جندي عامل و465 ألف جندي احتياطي و8 آلاف فرد قوات شبه عسكرية.وتقدر ميزانية دفاع الجيش الإسرائيلي بـ24.3 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 17 عالميا.وتمتلك إسرائيل 601 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 18 عالميا.وتضم القوات البرية الإسرائيلية 2200 دبابة وأكثر من 56 ألف مركبة و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفع مقطور و300 راجمة صواريخ.ويصنف الأسطول الحربي الإسرائيلي في المرتبة رقم 40 عالميا بـ67 وحدة بحرية، بينها 7 كورفيتات و5 غواصة، إضافة إلى سفن الدورية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي، المعروف باسم سيد رضي، وهو أحد كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وأقدمهم، خلال هجوم إسرائيلي على مشارف دمشق.وبينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لرد إيراني محتمل على مقتل موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل ارتكبت خطأ استراتيجيا مؤكدا أن جرائمه لن تمر دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20231224/إيران-تحذر-إسرائيل-من-رد-لا-تتوقعه-في-الممرات-المائية-الدولية-1084416497.html
https://sputnikarabic.ae/20231225/قائد-في-الجيش-الإيراني-نمثل-قوة-رائدة-لإنتاج-الصواريخ-والطائرات-المسيرة-ونصدر-بعضها-1084432842.html
https://sputnikarabic.ae/20231218/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-إيران-تمول-حماس-وحزب-الله-وأنصار-الله-وسننتصر-على-كل-الجبهات-1084245066.html
https://sputnikarabic.ae/20231226/رئيس-أركان-الجيش-الإيراني-إسرائيل-ارتكبت-خطأ-استراتيجيا-باغتيال-موسوي-وجرائمها-لن-تمر-دون-رد-1084471833.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران

رئيس الأركان الإيراني يهدد إسرائيل... ما هي القدرات العسكرية للدولتين؟

15:55 GMT 26.12.2023
© AFP 2023 / Iranian Army officeتظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي (إلى اليسار) ورئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري يزوران قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان مجهول في إيران.
تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي (إلى اليسار) ورئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري يزوران قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان مجهول في إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
© AFP 2023 / Iranian Army office
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تمتلك إيران وإسرائيل قدرات عسكرية متقاربة، وفقا لتصنيفات عام 2023، التي تضع البلدين في المرتبتين الـ17 والـ18، على التوالي، بين أضخم 145 جيشا في العالم.
كما يظهر ترتيب أضخم جيوش الشرق الأوسط، الذي أعده موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، أن الجيش الإيراني يحتل المرتبة الـ3 في المنطقة، بينما يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة الـ4.
صواريخ الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
إيران تحذر إسرائيل من "رد لا تتوقعه" في الممرات المائية الدولية
24 ديسمبر, 14:26 GMT

قدرات الجيش الإيراني

يقدر إجمالي عدد جنود الجيش الإيراني بمليون و15 ألف فرد، بينهم 575 ألف جندي عامل و350 ألف جندي احتياطي و90 ألف قوات شبه عسكرية.
تقدر ميزانية دفاع الجيش الإيراني بنحو 5.5 مليار دولار وتصنف في المرتبة الـ40 عالميا.
وتمتلك إيران 541 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 21 عالميا.
تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان غير معروف في إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
قائد في الجيش الإيراني: نمثل قوة رائدة لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة ونصدر بعضها
أمس, 08:17 GMT
وتضم القوات البرية الإيرانية 4 آلاف و71 دبابة وأكثر من 69 ألف مركبة و580 مدفعا ذاتي الحركة و2050 مدفعا مقطورا و1085 راجمة صواريخ.
ويصنف الأسطول الحربي الإيراني في المرتبة رقم 32 عالميا بـ101 وحدة بحرية، بينها 7 فرقاطات و3 كورفيتات و19 غواصة، إضافة إلى سفن الدورية وكاسحات الألغام البحرية.

قدرات الجيش الإسرائيلي

يقدر إجمالي عدد جنود الجيش الإسرائيلي بـ646 ألف فرد بينهم 173 ألف جندي عامل و465 ألف جندي احتياطي و8 آلاف فرد قوات شبه عسكرية.
وتقدر ميزانية دفاع الجيش الإسرائيلي بـ24.3 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 17 عالميا.
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تمول "حماس" و"حزب الله" و"أنصار الله" وسننتصر على كل الجبهات
18 ديسمبر, 16:52 GMT
وتمتلك إسرائيل 601 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 18 عالميا.
وتضم القوات البرية الإسرائيلية 2200 دبابة وأكثر من 56 ألف مركبة و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفع مقطور و300 راجمة صواريخ.
ويصنف الأسطول الحربي الإسرائيلي في المرتبة رقم 40 عالميا بـ67 وحدة بحرية، بينها 7 كورفيتات و5 غواصة، إضافة إلى سفن الدورية.
رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
رئيس أركان الجيش الإيراني: إسرائيل ارتكبت خطأ استراتيجيا باغتيال موسوي وجرائمها لن تمر دون رد
13:59 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي، المعروف باسم سيد رضي، وهو أحد كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وأقدمهم، خلال هجوم إسرائيلي على مشارف دمشق.
وبينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لرد إيراني محتمل على مقتل موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى للحرس الثوري في سوريا، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل ارتكبت خطأ استراتيجيا مؤكدا أن جرائمه لن تمر دون رد".
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