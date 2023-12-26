https://sputnikarabic.ae/20231226/رئيس-الدوما-الروسي-السلطات-الصربية-ملزمة-بحماية-خيار-الأغلبية-وإلا-فلن-يكون-للبلاد-وجود-1084464958.html

رئيس الدوما الروسي: السلطات الصربية ملزمة بحماية خيار الأغلبية وإلا فلن يكون للبلاد وجود

رئيس الدوما الروسي: السلطات الصربية ملزمة بحماية خيار الأغلبية وإلا فلن يكون للبلاد وجود

اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الحالية في صربيا ملزمة بحماية خيار الأغلبية، وإلا فقد لا يكون للبلاد وجود. 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T08:08+0000

2023-12-26T08:08+0000

2023-12-26T08:08+0000

روسيا

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وأشار فولودين، في منشور على حسابه على منصة "تلغرام" إلى أن ائتلاف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، فاز في الانتخابات البرلمانية المبكرة؛ أما أولئك، الذين راهنوا على دعم من الغرب، لم يتلقوا الدعم المرجو.وتابع فولودين بالقول: "وفي هذا الصدد، فإن السلطات الصربية الحالية ملزمة بحماية إرادة الشعب الصربي وخيار الأغلبية. ما يحدث بخلاف ذلك معروف جيدا، فقد لا يكون للبلاد وجود".ولفت فولودين إلى أنه بمجرد فشل واشنطن وبروكسل في فرض عملائهما في السلطة في دول أخرى، تدلي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتصريحات حول انتهاكات الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها.كما أشار فولودين إلى أن ممثلي الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي شاركوا بصفة مراقبين في الانتخابات الصربية، ولم يسجلوا أي انتهاكات.وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، التقى بالسفير الروسي لدى بلغراد ألكسندر بوتسان- خارتشينكو، يوم أمس، ووضعه في صورة الاضطرابات بالعاصمة؛ ووعد بالحفاظ على سلامة المواطنين والبلاد.إلى ذلك، بحث وزير الخارجية إيفيكا داتشيتش، مع السفير الروسي، أمس، التعاون بين موسكو وبلغراد؛ وشكر روسيا على دعمها سلامة أراضي صربيا.وفي وقت سابق، بدأ أنصار كتلة "صربيا ضد العنف"، الذين احتجوا على نتائج انتخابات 17 ديسمبر/كانون الأول، أعمال شغب واحتلوا المدرجات أمام مقر الهيئتين التمثيلية والتنفيذية لبلغراد، بعد أن أغلقوا الطرق المجاورة؛ وقاموا بتحطيم الزجاج وإلقاء قطع من حجارة الأرصفة على أبواب ونوافذ مبنى البرلمان، وحاولوا اقتحامه، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.وفي وقت متأخر من مساء الأحد، فرقت الشرطة المتظاهرين أمام مبنى بلدية بلغراد، وأخلت الساحة وفرضت طوقا أمنيا في المكان.كما شكر أجهزة الاستخبارات الشريكة في الدول الأخرى، التي حذرت السلطات الصربية من وقوع اضطرابات وشيكة.

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