https://sputnikarabic.ae/20231226/شويغو-القوات-المسلحة-الروسية-حققت-الهدف-الرئيسي-لهذا-العام-1084468111.html
شويغو: القوات المسلحة الروسية حققت الهدف الرئيسي لهذا العام
شويغو: القوات المسلحة الروسية حققت الهدف الرئيسي لهذا العام
أفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية أنجزت المهمة الرئيسية لعام 2023، وهي إحباط الهجوم المضاد الأوكراني. 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T10:54+0000
2023-12-26T10:54+0000
2023-12-26T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال شويغو: "ركزت الجهود الرئيسية في العام الماضي على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. وكان الهدف الرئيسي هو تعطيل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي أعلنته أوكرانيا وحلفاؤها في الناتو بصوت عالٍ. وتم إكمال هذه المهمة بنجاح".وتابع: "الجيش الروسي يحتل باستمرار مواقع أكثر فائدة ويوسع الأراضي الخاضعة لسيطرته في كل الاتجاهات. نحن نتحرك باستمرار نحو تحقيق الأهداف المعلنة للعملية الخاصة".وقال: "من أجل الإمداد المتواصل للقوات المشاركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قامت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري بزيادة كبيرة في إنتاج الأنواع الأكثر شعبية من الأسلحة ووسائل التدمير، وقد تحول الكثير منها إلى العمل على مدار الساعة".وأردف: "أود أن أشير إلى الدعم غير المسبوق الذي يقدمه شعبنا، الذي يشكل بفضل روحه الوطنية ووحدته سنداً موثوقاً لمقاتلي العملية العسكرية الخاصة".وأعلن شويغو، يوم أمس الاثنين، أن القوات الروسية حررت مدينة ماريينكا، بالكامل، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف شويغو أن تحرير ماريينكا يضعف دفاع القوات الأوكرانية، ويمنح القوات الروسية فرصًا إضافية لمزيد من الإجراءات.
https://sputnikarabic.ae/20231219/شويغو-المعدات-الروسية-تفوقت-على-نظيراتها-الأطلسية-والإنتاج-الحربي-تضاعف-4-مرات--1084260274.html
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روسيا, العالم
شويغو: القوات المسلحة الروسية حققت الهدف الرئيسي لهذا العام
أفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية أنجزت المهمة الرئيسية لعام 2023، وهي إحباط الهجوم المضاد الأوكراني.
وقال شويغو: "ركزت الجهود الرئيسية في العام الماضي على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. وكان الهدف الرئيسي هو تعطيل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي أعلنته أوكرانيا وحلفاؤها في الناتو بصوت عالٍ. وتم إكمال هذه المهمة بنجاح".
وأضاف الوزير أن وزارة الدفاع ستناقش المهام لعام 2024 في يناير/كانون الثاني المقبل، وستركز على الأولويات التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مجلس وزارة الدفاع.
وتابع: "الجيش الروسي يحتل باستمرار مواقع أكثر فائدة ويوسع الأراضي الخاضعة لسيطرته في كل الاتجاهات. نحن نتحرك باستمرار نحو تحقيق الأهداف المعلنة للعملية الخاصة".
ووفقا لشويغو، فإن القوات المسلحة الروسية أحبطت الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية بفضل "الخطوط الدفاعية والقدرة القتالية العالية لجميع الوحدات والوحدات الفرعية، وفعالية المعدات العسكرية الروسية".
وقال: "من أجل الإمداد المتواصل للقوات المشاركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قامت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري بزيادة كبيرة في إنتاج الأنواع الأكثر شعبية من الأسلحة ووسائل التدمير، وقد تحول الكثير منها إلى العمل على مدار الساعة".
وبحسب شويغو، فقد تحدى العاملون في صناعة الدفاع الروسية "الإمكانات العسكرية التقنية الغربية المتبجحة بها".
وأردف: "أود أن أشير إلى الدعم غير المسبوق الذي يقدمه شعبنا، الذي يشكل بفضل روحه الوطنية ووحدته سنداً موثوقاً لمقاتلي العملية العسكرية الخاصة".
وأعلن شويغو، يوم أمس الاثنين، أن القوات الروسية حررت مدينة ماريينكا، بالكامل، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال شويغو خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "خلال العمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، اليوم، بالكامل قرية ماريينكا جنوب غربي دونيتسك".
وأضاف شويغو أن تحرير ماريينكا يضعف دفاع القوات الأوكرانية، ويمنح القوات الروسية فرصًا إضافية لمزيد من الإجراءات.