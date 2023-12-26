https://sputnikarabic.ae/20231226/شويغو-القوات-المسلحة-الروسية-حققت-الهدف-الرئيسي-لهذا-العام-1084468111.html

شويغو: القوات المسلحة الروسية حققت الهدف الرئيسي لهذا العام

شويغو: القوات المسلحة الروسية حققت الهدف الرئيسي لهذا العام

أفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية أنجزت المهمة الرئيسية لعام 2023، وهي إحباط الهجوم المضاد الأوكراني. 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T10:54+0000

2023-12-26T10:54+0000

2023-12-26T10:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال شويغو: "ركزت الجهود الرئيسية في العام الماضي على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. وكان الهدف الرئيسي هو تعطيل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي أعلنته أوكرانيا وحلفاؤها في الناتو بصوت عالٍ. وتم إكمال هذه المهمة بنجاح".وتابع: "الجيش الروسي يحتل باستمرار مواقع أكثر فائدة ويوسع الأراضي الخاضعة لسيطرته في كل الاتجاهات. نحن نتحرك باستمرار نحو تحقيق الأهداف المعلنة للعملية الخاصة".وقال: "من أجل الإمداد المتواصل للقوات المشاركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قامت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري بزيادة كبيرة في إنتاج الأنواع الأكثر شعبية من الأسلحة ووسائل التدمير، وقد تحول الكثير منها إلى العمل على مدار الساعة".وأردف: "أود أن أشير إلى الدعم غير المسبوق الذي يقدمه شعبنا، الذي يشكل بفضل روحه الوطنية ووحدته سنداً موثوقاً لمقاتلي العملية العسكرية الخاصة".وأعلن شويغو، يوم أمس الاثنين، أن القوات الروسية حررت مدينة ماريينكا، بالكامل، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف شويغو أن تحرير ماريينكا يضعف دفاع القوات الأوكرانية، ويمنح القوات الروسية فرصًا إضافية لمزيد من الإجراءات.

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