https://sputnikarabic.ae/20231226/عسكري-أوكراني-يكشف-عن-أخطاء-تؤثر-سلبا-على-جيش-بلاده-1084462184.html

عسكري أوكراني يكشف عن أخطاء تؤثر سلبا على جيش بلاده

عسكري أوكراني يكشف عن أخطاء تؤثر سلبا على جيش بلاده

كشف متطوع عسكري أوكراني لوسائل الإعلام أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية لا تأخذ بعين الاعتبار التخصصات المدنية للمجندين، لافتا إلى أن ذلك ينتهي... 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T05:30+0000

2023-12-26T05:30+0000

2023-12-26T05:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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واشتكى المتطوع ميروسلاف غاي خلال مقابلة مع قناة "برياموي" التلفزيونية من أن "عملية تجنيد الأشخاص من خلال مركز التجنيد الإقليمي دون الأخذ في الاعتبار تجربتهم تؤثر على أداء القوات العسكرية على الجبهات".وقال غاي إنه التقى بمهندس في الجبهة كان يعمل في الحياة السلمية على تطوير أسلحة ذاتية الدفع وتم تعيينه كعسكري فني للمدفعية لتقييم خدمة الجنود في قوات المشاة النظامية.وأضاف الرائد غاي أنه بين المدافع الرشاشة العادية يمكن للمرء أن يجد في كثير من الأحيان متخصصين في التكنولوجيا الهندسية، والذين يستحقون مواقع قيادية أكثر وزنا في القوات المسلحة الأوكرانية.وتابع غاي بالقول: "غالبًا ما يهتمون فقط بالتخصص العسكري (ويهملون التخصص المدني)، والذي من الممكن أن الشخص حصل عليه منذ سنوات عديدة أثناء الخدمة العسكرية، ولم تعد لديه المعرفة والمهارات اللازمة الآن في الجبهة لفترة منذ فترة طويلة".

https://sputnikarabic.ae/20231224/الجيش-الأوكراني-لا-نعلم-مكان-العثور-على-500-ألف-شخص-لتعبئتهم-1084413235.html

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