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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231226/عسكري-أوكراني-يكشف-عن-أخطاء-تؤثر-سلبا-على-جيش-بلاده-1084462184.html
عسكري أوكراني يكشف عن أخطاء تؤثر سلبا على جيش بلاده
عسكري أوكراني يكشف عن أخطاء تؤثر سلبا على جيش بلاده
كشف متطوع عسكري أوكراني لوسائل الإعلام أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية لا تأخذ بعين الاعتبار التخصصات المدنية للمجندين، لافتا إلى أن ذلك ينتهي... 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T05:30+0000
2023-12-26T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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واشتكى المتطوع ميروسلاف غاي خلال مقابلة مع قناة "برياموي" التلفزيونية من أن "عملية تجنيد الأشخاص من خلال مركز التجنيد الإقليمي دون الأخذ في الاعتبار تجربتهم تؤثر على أداء القوات العسكرية على الجبهات".وقال غاي إنه التقى بمهندس في الجبهة كان يعمل في الحياة السلمية على تطوير أسلحة ذاتية الدفع وتم تعيينه كعسكري فني للمدفعية لتقييم خدمة الجنود في قوات المشاة النظامية.وأضاف الرائد غاي أنه بين المدافع الرشاشة العادية يمكن للمرء أن يجد في كثير من الأحيان متخصصين في التكنولوجيا الهندسية، والذين يستحقون مواقع قيادية أكثر وزنا في القوات المسلحة الأوكرانية.وتابع غاي بالقول: "غالبًا ما يهتمون فقط بالتخصص العسكري (ويهملون التخصص المدني)، والذي من الممكن أن الشخص حصل عليه منذ سنوات عديدة أثناء الخدمة العسكرية، ولم تعد لديه المعرفة والمهارات اللازمة الآن في الجبهة لفترة منذ فترة طويلة".
https://sputnikarabic.ae/20231224/الجيش-الأوكراني-لا-نعلم-مكان-العثور-على-500-ألف-شخص-لتعبئتهم-1084413235.html
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عسكري أوكراني يكشف عن أخطاء تؤثر سلبا على جيش بلاده

05:30 GMT 26.12.2023
© AP Photo / Hanna Arhirovaالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
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كشف متطوع عسكري أوكراني لوسائل الإعلام أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية لا تأخذ بعين الاعتبار التخصصات المدنية للمجندين، لافتا إلى أن ذلك ينتهي بوجود متخصصين غير عسكريين في ميدان القتال دون أن يكون لهم أي فعالية ايجابية.
واشتكى المتطوع ميروسلاف غاي خلال مقابلة مع قناة "برياموي" التلفزيونية من أن "عملية تجنيد الأشخاص من خلال مركز التجنيد الإقليمي دون الأخذ في الاعتبار تجربتهم تؤثر على أداء القوات العسكرية على الجبهات".
وقال غاي إنه التقى بمهندس في الجبهة كان يعمل في الحياة السلمية على تطوير أسلحة ذاتية الدفع وتم تعيينه كعسكري فني للمدفعية لتقييم خدمة الجنود في قوات المشاة النظامية.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
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وأضاف الرائد غاي أنه بين المدافع الرشاشة العادية يمكن للمرء أن يجد في كثير من الأحيان متخصصين في التكنولوجيا الهندسية، والذين يستحقون مواقع قيادية أكثر وزنا في القوات المسلحة الأوكرانية.
وتابع غاي بالقول: "غالبًا ما يهتمون فقط بالتخصص العسكري (ويهملون التخصص المدني)، والذي من الممكن أن الشخص حصل عليه منذ سنوات عديدة أثناء الخدمة العسكرية، ولم تعد لديه المعرفة والمهارات اللازمة الآن في الجبهة لفترة منذ فترة طويلة".
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