https://sputnikarabic.ae/20231226/فلول-من-القوات-الأوكرانية-تلقى-حتفها-إثر-مواجهة-مع-المسيرات-الروسية-فيديو-1084467062.html

فلول من القوات الأوكرانية تلقى حتفها إثر مواجهة مع المسيرات الروسية... فيديو

فلول من القوات الأوكرانية تلقى حتفها إثر مواجهة مع المسيرات الروسية... فيديو

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام المسيرات الروسية بتحييد عساكر أوكرانيين في اتجاه أرتيوموفسك. 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T09:50+0000

2023-12-26T09:50+0000

2023-12-26T09:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وتظهر اللقطات قيام الطائرات من دون طيار الروسية بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية بالقرب من أرتيوموفسك.وتقوم أطقم الطائرات دون طيار التابعة لمظليين "إيفانوفو" من مجموعة "الجنوب" الروسية بتحييد قوات أوكرانية في الملاجئ بالقرب من أرتيوموفسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شاهد أيضا: كتائب "أخمات" الروسية تحيد مرتزقين كولومبيين على محور أرتيوموفسك... فيديوشاهد أيضا: وقوع 5 عسكريين أوكرانيين بالأسر على يد جنديين روسيين... فيديوشاهد أيضا: طاقم مدفعي روسي يستعين بمسيرة لضرب موقع أوكراني بدقة... فيديوشاهد أيضا: المدفعية الروسية تدمر تحصينات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك... فيديو

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