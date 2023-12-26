https://sputnikarabic.ae/20231226/قصف-إسرائيلي-عنيف-يستهدف-القرى-والبلدات-الحدودية-جنوبي-لبنان-1084478764.html

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان

أفاد مراسل سبوتنيك في لبنان، اليوم الثلاثاء، بتواصل القصف الإسرائيلي للعديد من القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان، وطال القصف الإسرائيلي مناطق تعتبر بعيدة... 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T17:45+0000

2023-12-26T17:45+0000

2023-12-26T17:45+0000

لبنان

اسرائيل

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/12/1084247028_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2aa43325492b92f46824830002a5e866.jpg

وقال المراسل إن "حزب الله" في المقابل يستهدف المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية ردًا على استهداف إسرائيل لمنازل المدنيين، بحسب ما يرد في بياناته التي يصدرها تباعا.وشن "حزب الله" اليوم هجومًا مزدوجًا بالصواريخ المضادة للدروع على مستوطنة أدميت، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "هذا الهجوم أسفر عن إصابة تسعة جنود إسرائيليين".وقال رئيس بلدية عيتا الشعب محمد سرور لوكالة "سبوتنيك"، إن "الاعتداءات الإسرائيلية متكررة داخل بلدة عيتا الشعب ومن دون أي سبب، والهدف منها إثارة الاضطرابات وإبعاد وطرد الأهالي من بلداتهم".وأوضح سرور أن "القصف طال العديد من المنازل ودمرها ودمر البنى التحتية لها، بالإضافة إلى أنهم منعوا أهالي البلدة من استغلال أرضهم وزراعتها، انتهى موسم الزيتون ولكن نحن أيضًا نعتمد على الدخان والتبغ، هذه الأرض بحاجة إلى اهتمام وهذا يعني أن موسم التبغ أيضًا التغى وهو يعد المصدر الرئيسي لحياة المزارعين، بالإضافة إلى أخطار قصف القنابل الفوسفورية الذي يغير نوعية ولون التربة بحسب الاختصاصيين، وأن التربة ستفقد مواد غذائية مهمة لفترة طويلة وبالتالي المزروعات ستتأثر".ولفت سرور إلى أنه "لا يمكن إحصاء الأضرار اليوم لأنه لا يمكن التنقل بسبب القصف الذي تتعرض له البلدة".من جهته، اعتبر رئيس بلدية ياطر، خليل كوراني، أن "الإعتداءات تحصل بشكل يومي على القرى المجاورة وتبدأ من الشريط الحدودي، والقصف يطال المنطقة التي تفصل بيننا وبين بيت ليف وراميا".وأوضح أن "حالة حرب تسود في المنطقة والقصف بشكل دائم ويومي، خاصة في القرى الأمامية، في بلدات عيتا الشعب وطيرحرفا وعيترون، هذه المناطق تقصف بشكل يومي ودائم وعلى المنازل".

https://sputnikarabic.ae/20231226/محلل-سياسي-عام-2023-سوداوي-بالنسبة-للبنانيين-على-كل-الصعد-1084474865.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, اسرائيل, العالم العربي