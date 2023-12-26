https://sputnikarabic.ae/20231226/كتائب-أخمات-الروسية-تحيد-مرتزقين-كولومبيين-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1084463959.html
كتائب "أخمات" الروسية تحيد مرتزقين كولومبيين على محور أرتيوموفسك... فيديو
كتائب "أخمات" الروسية تحيد مرتزقين كولومبيين على محور أرتيوموفسك... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من قوات "اخمات" بتحييد مرتزقين من كولومبيا في اتجاه أرتيوموفسك. 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T07:26+0000
2023-12-26T07:26+0000
2023-12-26T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078749692_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_259a766d8846836b9a8ddb702d547beb.jpg
ويظهر في مقطع الفيديو مجموعة من القوات الخاصة الروسية "أخمات" وهي تقوم بتحييد مقاتلين اثنين مرتزقين من كولومبيا خلال هجومها على مواقع أوكرانية على محور أرتيوموفسك.ووفقا للفيديو، يظهر قيام القوات بتحييد مرتزقين أثناء خروجهما من المعاقل الأوكرانية بواسطة قاذفة القنابل اليديوية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078749692_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85da3f62f077b32e924ab03f096063d2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
كتائب "أخمات" الروسية تحيد مرتزقين كولومبيين على محور أرتيوموفسك... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من قوات "اخمات" بتحييد مرتزقين من كولومبيا في اتجاه أرتيوموفسك.
ويظهر في مقطع الفيديو مجموعة من القوات الخاصة الروسية "أخمات" وهي تقوم بتحييد مقاتلين اثنين مرتزقين من كولومبيا خلال هجومها على مواقع أوكرانية على محور أرتيوموفسك.
ووفقا للفيديو، يظهر قيام القوات بتحييد مرتزقين أثناء خروجهما من المعاقل الأوكرانية بواسطة قاذفة القنابل اليديوية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.