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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231226/كتائب-أخمات-الروسية-تحيد-مرتزقين-كولومبيين-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1084463959.html
كتائب "أخمات" الروسية تحيد مرتزقين كولومبيين على محور أرتيوموفسك... فيديو
كتائب "أخمات" الروسية تحيد مرتزقين كولومبيين على محور أرتيوموفسك... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من قوات "اخمات" بتحييد مرتزقين من كولومبيا في اتجاه أرتيوموفسك. 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T07:26+0000
2023-12-26T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ويظهر في مقطع الفيديو مجموعة من القوات الخاصة الروسية "أخمات" وهي تقوم بتحييد مقاتلين اثنين مرتزقين من كولومبيا خلال هجومها على مواقع أوكرانية على محور أرتيوموفسك.ووفقا للفيديو، يظهر قيام القوات بتحييد مرتزقين أثناء خروجهما من المعاقل الأوكرانية بواسطة قاذفة القنابل اليديوية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
روسيا

كتائب "أخمات" الروسية تحيد مرتزقين كولومبيين على محور أرتيوموفسك... فيديو

07:26 GMT 26.12.2023
© AP Photo / Majdi Mohammedتداعيات العملية العسكرية "المنزل والحديقة" التي شنها الجيش الإسرائيلي في جنين، الضفة الغربية، فلسطين
تداعيات العملية العسكرية المنزل والحديقة التي شنها الجيش الإسرائيلي في جنين، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من قوات "اخمات" بتحييد مرتزقين من كولومبيا في اتجاه أرتيوموفسك.
ويظهر في مقطع الفيديو مجموعة من القوات الخاصة الروسية "أخمات" وهي تقوم بتحييد مقاتلين اثنين مرتزقين من كولومبيا خلال هجومها على مواقع أوكرانية على محور أرتيوموفسك.
ووفقا للفيديو، يظهر قيام القوات بتحييد مرتزقين أثناء خروجهما من المعاقل الأوكرانية بواسطة قاذفة القنابل اليديوية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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