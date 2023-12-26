عربي
https://sputnikarabic.ae/20231226/مسؤول-سابق-في-البيت-الأبيض-يكشف-ثمن-فشل-الهجوم-المضاد-على-كييف-1084470042.html
مسؤول سابق في البيت الأبيض يكشف ثمن فشل الهجوم المضاد على كييف
مسؤول سابق في البيت الأبيض يكشف ثمن فشل الهجوم المضاد على كييف
أفاد مايكل ألين، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي، والمساعد للرئيس جورج بوش، بأن كييف لم تتلق مساعدة إضافية من الولايات المتحدة بسبب فشل الهجوم... 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T12:37+0000
2023-12-26T12:37+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7956ce956fc2b232b40776ee336ddca3.jpg
وقال ألين: "كان من الممكن تقديم إمدادات إضافية بالفعل لو كان الهجوم المضاد أكثر نجاحا... اعتدنا أن نقول إن أمريكا تحب دعم المنتصر، وأعتقد أنه بمجرد أن يتحسن الهجوم المضاد فإن هذا سيمهد الطريق لمساعدات إضافية كبيرة".أشار إلى صحيفة " نيوزويك" بأنه إذا كان الهجوم المضاد الأوكراني قد حقق "بعض الأهداف" على الأقل، لكان من الأسهل الاتفاق على تخصيص المساعدات الأمريكية لكييف.وفي الأسبوع الماضي، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة لا تزال تعتزم الإعلان عن أحدث حزمة مساعدات لأوكرانيا قبل نهاية العام، وإن إمدادات الأسلحة الجديدة ستتطلب دعم الكونغرس لتخصيص أموال جديدة لكييف.ومع ذلك، لم يتم إحراز أي تقدم في الموافقة على طلب الإدارة للحصول على مساعدة جديدة لأوكرانيا. وأخذ المشرعون عطلتهم حتى 8 و9 يناير/كانون الثاني، لمجلسي الشيوخ والنواب، على التوالي، دون الاتفاق على مشروع القانون. وفي الوقت نفسه، أكد البيت الأبيض أن دعم الطلب أمر بالغ الأهمية.وتواصل الدول الغربية تقديم الدعم لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة، من ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا؛ مؤكدة أن ذلك لا يسهم بإحراز تقدم ونجاح في المحادثات الروسية الأوكرانية، بل سيؤثر سلبا.
https://sputnikarabic.ae/20231220/قادة-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-لا-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-هذا-العام-1084280254.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ab285cd1d0b190e5098584a6222fd89.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

مسؤول سابق في البيت الأبيض يكشف ثمن فشل الهجوم المضاد على كييف

12:37 GMT 26.12.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
أفاد مايكل ألين، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي، والمساعد للرئيس جورج بوش، بأن كييف لم تتلق مساعدة إضافية من الولايات المتحدة بسبب فشل الهجوم المضاد.
وقال ألين: "كان من الممكن تقديم إمدادات إضافية بالفعل لو كان الهجوم المضاد أكثر نجاحا... اعتدنا أن نقول إن أمريكا تحب دعم المنتصر، وأعتقد أنه بمجرد أن يتحسن الهجوم المضاد فإن هذا سيمهد الطريق لمساعدات إضافية كبيرة".
أشار إلى صحيفة " نيوزويك" بأنه إذا كان الهجوم المضاد الأوكراني قد حقق "بعض الأهداف" على الأقل، لكان من الأسهل الاتفاق على تخصيص المساعدات الأمريكية لكييف.
وفي الأسبوع الماضي، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة لا تزال تعتزم الإعلان عن أحدث حزمة مساعدات لأوكرانيا قبل نهاية العام، وإن إمدادات الأسلحة الجديدة ستتطلب دعم الكونغرس لتخصيص أموال جديدة لكييف.
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قادة مجلس الشيوخ الأمريكي: لا مساعدات جديدة لأوكرانيا هذا العام
20 ديسمبر, 01:32 GMT
ومع ذلك، لم يتم إحراز أي تقدم في الموافقة على طلب الإدارة للحصول على مساعدة جديدة لأوكرانيا. وأخذ المشرعون عطلتهم حتى 8 و9 يناير/كانون الثاني، لمجلسي الشيوخ والنواب، على التوالي، دون الاتفاق على مشروع القانون. وفي الوقت نفسه، أكد البيت الأبيض أن دعم الطلب أمر بالغ الأهمية.
وتواصل الدول الغربية تقديم الدعم لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة، من ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا؛ مؤكدة أن ذلك لا يسهم بإحراز تقدم ونجاح في المحادثات الروسية الأوكرانية، بل سيؤثر سلبا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия удара Израиля по жилому дому в Газе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يقول إن الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية.. صور وفيديو11:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала