https://sputnikarabic.ae/20231226/مسؤول-يمني-نحذر-أمريكا-من-أننا-لن-نسمح-بتكرار-الفوضى-في-البحر-الأحمر-وسنحمي-الملاحة-الدولية-1084477048.html

مسؤول يمني: نحذر أمريكا من أننا لن نسمح بتكرار الفوضى في البحر الأحمر وسنحمي ‏الملاحة الدولية

مسؤول يمني: نحذر أمريكا من أننا لن نسمح بتكرار الفوضى في البحر الأحمر وسنحمي ‏الملاحة الدولية

أكد مستشار وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية في صنعاء، توفيق الحميري، اليوم الثلاثاء، أن "أمريكا ‏تحاول نشر الفوضى في البحر الأحمر وخلط الأوراق، وهو ما ستكون... 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T17:00+0000

2023-12-26T17:00+0000

2023-12-26T17:00+0000

حصري

أخبار اليمن الأن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

أنصار الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068063085_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8c6ab1fee68a4707f401c24624c7f9b9.jpg

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "مسؤولية تأمين الملاحة في باب المندب وقناة السويس والبحر الأحمر هي شأن يمني مصري، بالإضافة إلى الدول المتشاطئة، وليس هناك دور أمريكي في تلك المسألة".وأشار الحميري إلى أن "التواجد الأمريكي الغربي في المنطقة وخاصة الممر الملاحي هو الخطر الرئيسي والمهدد للملاحة"، مشيرا إلى أن "السلام الحقيقي في المنطقة لن يتحقق إلا بزوال إسرائيل، وقيام دولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية".وحذر مستشار وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية في صنعاء، توفيق الحميري، أمريكا "من تكرار عملياتها التي تهدف إلى البلطجة والفوضى على الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط والبحر العربي كما فعلت مؤخرا، إذ أن تكرار هذا الأمر سوف يعرّض قواتها للطرد بقوة من تلك المناطق".وأكد مستشار وزارة الإعلام مجددا أن "اليمن هو من يتحمّل مسؤولية حماية وتأمين منطقتنا وممراتنا المائية، ونتحمل أيضا مسؤولية الدفاع عن شعوبنا والشعب الفلسطيني، الذي هو في مقدمة هذه الشعوب، وأي مزاعم أمريكية بهذا الشأن يجعلها محل استهداف، لأنها ليست دولة في الإقليم، وقدومها إلى المنطقة يعد خطرا على المنطقة، وسنعمل على التخلص من هذا الخطر بكل السبل".وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقريرا عن حادث يتعلق بسفينة على بعد نحو 60 ميلا بحريا من ميناء الحديدة اليمني.وذكرت الهيئة في بيان أنه "سُمع دوي انفجار وشوهدت صواريخ على بعد 4 أميال بحرية من الموقع".وأضافت أن السفينة وطاقمها بخير، موضحة أن السلطات تحقق في الحادثة.كما طالبت الهيئة من السفن بتوخي الحذر خلال عبورها هذه المنطقة والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الهيئة أن سفينة مبحرة قبالة ساحل اليمن أبلغت عن رصد انفجارين في البحر الأحمر، بعد قليل من رصد طائرتين مسيرتين.وقالت الهيئة إن الانفجارين وقعا على بعد 5 أميال تقريبا من السفينة، في موقع بالبحر الأحمر يبعد حوالي 50 ميلا بحريا عن ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن.فيما لم يتم الكشف عن هوية السفينة أو تفاصيل الشحنة على متنها أو وجهتها أو المكان الذي أبحرت منه.وأشارت الهيئة إلى أن السفينة على اتصال بقوات التحالف، ووردت تقارير عن سلامتها وسلامة طاقمها. وتردد أن السفينة تواصل رحلتها.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأعلنت أمريكا، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وتضم القوة 10 دول، هي أمريكا وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.

https://sputnikarabic.ae/20231225/الحكومة-اليمنية-هجمات-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-تزيد-كلفة-الشحن-البحري-وتؤثر-على-قناة-السويس-1084458287.html

https://sputnikarabic.ae/20231225/خبير-عسكري-يمني-لـسبوتنيك-التحالف-الأمريكي-في-البحر-الأحمر-ولد-ميتا-وواشنطن-تخشى-المواجهة-1084453663.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أنصار الله