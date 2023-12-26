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https://sputnikarabic.ae/20231226/مساعد-الرئيس-الروسي-اقتصاد-العالم-الشمالي-يتدهور-والنمو-من-نصيب-دول-الشرق-والجنوب-1084461101.html
مساعد الرئيس الروسي: اقتصاد العالم الشمالي يتدهور والنمو من نصيب دول الشرق والجنوب
مساعد الرئيس الروسي: اقتصاد العالم الشمالي يتدهور والنمو من نصيب دول الشرق والجنوب
أكد مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، اليوم الثلاثاء، وجود تدهور تدريجي لدول "العالم الشمالي"، لافتا إلى أن استمرار نمو القوة سيكون من نصيب دول الشرق... 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T00:30+0000
2023-12-26T00:30+0000
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موسكو– سبوتنيك. وقال أوريشكين في حوار مع مجلة "الخبير": "إن ما يسمى باقتصادات العالم الشمالي - الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي - تفقد ببطء دورها وأهميتها... نرى عدم استقرار متزايد في اقتصاداتها".وأضاف "يكفي أن نتذكر الخطاب الصادق (لرئيس الدبلوماسية الأوروبية) جوزيب بوريل، حول دور وعوامل الازدهار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. لقد قالها مباشرة: إن كل الرخاء يعتمد على شرطين أساسيين: الوصول المريح لموارد الطاقة من روسيا، واستخدام التصنيع الرخيص في الصين، بالإضافة إلى استخدام الشركات الأوروبية لأسواق روسيا والصين التي وفرت أحجام المبيعات".وأوضح "خسارة كل تلك الموارد تباعا، سيفضي بالاقتصاد الأوروبي إلى ركود طويل الأمد".هذا، وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بعد أن فرضت الدول الغربية بتحريض أميركي، عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا.واستهدفت العقوبات الغربية، النظامين المالي والاقتصادي ومناحي أخرى عديدة، بهدف الضغط لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق المهام المسندة إليها كافة.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب لكنها غير ناجعة، وأن روسيا ستحمي أمنها وسيادتها بشتى الوسائل.
https://sputnikarabic.ae/20231225/مساعد-الرئيس-الروسي-الولايات-المتحدة-تفكك-أوروبا-عبر-قتل-صناعاتها-وستتوجه-بعد-ذلك-لأسواق-آسيا-1084460930.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

مساعد الرئيس الروسي: اقتصاد العالم الشمالي يتدهور والنمو من نصيب دول الشرق والجنوب

00:30 GMT 26.12.2023
© Sputnik . Екатерина Штукина / الانتقال إلى بنك الصوروزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين
وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
© Sputnik . Екатерина Штукина
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أكد مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، اليوم الثلاثاء، وجود تدهور تدريجي لدول "العالم الشمالي"، لافتا إلى أن استمرار نمو القوة سيكون من نصيب دول الشرق والجنوب.
موسكو– سبوتنيك. وقال أوريشكين في حوار مع مجلة "الخبير": "إن ما يسمى باقتصادات العالم الشمالي - الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي - تفقد ببطء دورها وأهميتها... نرى عدم استقرار متزايد في اقتصاداتها".
مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
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وأضاف "يكفي أن نتذكر الخطاب الصادق (لرئيس الدبلوماسية الأوروبية) جوزيب بوريل، حول دور وعوامل الازدهار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. لقد قالها مباشرة: إن كل الرخاء يعتمد على شرطين أساسيين: الوصول المريح لموارد الطاقة من روسيا، واستخدام التصنيع الرخيص في الصين، بالإضافة إلى استخدام الشركات الأوروبية لأسواق روسيا والصين التي وفرت أحجام المبيعات".
وأوضح "خسارة كل تلك الموارد تباعا، سيفضي بالاقتصاد الأوروبي إلى ركود طويل الأمد".
هذا، وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بعد أن فرضت الدول الغربية بتحريض أميركي، عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا.
واستهدفت العقوبات الغربية، النظامين المالي والاقتصادي ومناحي أخرى عديدة، بهدف الضغط لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق المهام المسندة إليها كافة.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب لكنها غير ناجعة، وأن روسيا ستحمي أمنها وسيادتها بشتى الوسائل.
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