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https://sputnikarabic.ae/20231226/مقارنة-بين-بنادق-أ-كا--47-الروسية-وإم---16-الأمريكية-1084473960.html
مقارنة بين بنادق "أ كا -47" الروسية و"إم - 16" الأمريكية
مقارنة بين بنادق "أ كا -47" الروسية و"إم - 16" الأمريكية
عند مقارنة سرعة طلقات بندقية "أ كا - 47" الروسية بسرعة الصوت التي تقدر بـ343 مترا في الثانية، فإنه يتضح أن البندقية الروسية يمكنها إصابة الهدف في أقل من نصف... 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T14:44+0000
2023-12-26T14:44+0000
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وتشير تقارير سابقة إلى أن هناك نحو 100 جيش حول العالم يعتمد على استخدام البنادق الروسية "أ كا - 47" في تسليح جنوده بفضل موثوقيتها العالية، بينما تم تسجيل أحدث إخفاقات البندقية الأمريكية "إم - 16" في قطاع غزة عندما لم تفلح في حماية الجنود الإسرائيليين الذين يحملونها.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

مقارنة بين بنادق "أ كا -47" الروسية و"إم - 16" الأمريكية

14:44 GMT 26.12.2023
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عند مقارنة سرعة طلقات بندقية "أ كا - 47" الروسية بسرعة الصوت التي تقدر بـ343 مترا في الثانية، فإنه يتضح أن البندقية الروسية يمكنها إصابة الهدف في أقل من نصف ثانية وفي أقل من نصف الوقت اللازم لوصول رصاصة "إم - 16" الأمريكية إليه.
وتشير تقارير سابقة إلى أن هناك نحو 100 جيش حول العالم يعتمد على استخدام البنادق الروسية "أ كا - 47" في تسليح جنوده بفضل موثوقيتها العالية، بينما تم تسجيل أحدث إخفاقات البندقية الأمريكية "إم - 16" في قطاع غزة عندما لم تفلح في حماية الجنود الإسرائيليين الذين يحملونها.
مقارنة بين بنادق أ كا -47 الروسية وإم - 16 الأمريكية - سبوتنيك عربي
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