https://sputnikarabic.ae/20231226/هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-أمريكية-لاشرعية-شمال-شرقي-سوريا-خلال-تدريبات-تجريها-1084470184.html
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية لاشرعية شمال شرقي سوريا خلال تدريبات تجريها
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية لاشرعية شمال شرقي سوريا خلال تدريبات تجريها
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الثلاثاء، بتعرض القاعدة الأمريكية اللاشرعية في مدينة الشدادي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي، تزامنا مع قيام... 26.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-26T12:43+0000
2023-12-26T12:43+0000
2023-12-26T12:43+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضح المراسل أن "الهجوم تم بثلاثة صواريخ ومن المرجح أن يكون عدد القتلى والجرحى كبير، نتيجة وقوع الهجوم في أثناء التدريبات".ويوم أمس الاثنين، استُهدفت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا بهجوم صاروخي.وتنتشر في منطقة الجزيرة السورية 24 قاعدة أمريكية و4 مراكز قيادة، وتتعرض القواعد الأمريكية المنتشرة في منطقة الجزيرة السورية والعراق بشكل يومي لعدة هجمات متزامنة.ووصل عدد هذه الهجمات عليها بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إلى أكثر من 90 هجوماً منذ بداية عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى اليوم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20231226/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-مفاجآت-قريبة-في-الميدان-والمبادرة-المصرية-مرفوضة-1084469565.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية لاشرعية شمال شرقي سوريا خلال تدريبات تجريها
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الثلاثاء، بتعرض القاعدة الأمريكية اللاشرعية في مدينة الشدادي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي، تزامنا مع قيام القوات الأمريكية بتدريبات عسكرية في القاعدة.
وأوضح المراسل أن "الهجوم تم بثلاثة صواريخ ومن المرجح أن يكون عدد القتلى والجرحى كبير، نتيجة وقوع الهجوم في أثناء التدريبات".
وأضاف المراسل: "القوات الأمريكية من داخل القاعدة ردت بإطلاق قذيفة سقطت على أحد المنازل في الحي الشمالي للشدادي، وأدت إلى مقتل رجل وإصابة ثلاثة من أفراد عائلته".
ويوم أمس الاثنين، استُهدفت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا بهجوم صاروخي.
وأشار المراسل إلى أن "القاعدة الأمريكية استُهدفت بعدة صواريخ سقطت في القرية الخضراء بحقل العمر وحققت إصابات مباشرة"، مضيفا "تم تحليق مكثف للمروحيات الأمريكية في سماء المنطقة بعد الاستهداف".
وتنتشر في منطقة الجزيرة السورية 24 قاعدة أمريكية و4 مراكز قيادة، وتتعرض القواعد الأمريكية المنتشرة في منطقة الجزيرة السورية والعراق بشكل يومي لعدة هجمات متزامنة.
ووصل عدد هذه الهجمات عليها بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إلى أكثر من 90 هجوماً منذ بداية عملية طوفان الأقصى
في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى اليوم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأمريكي.