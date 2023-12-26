https://sputnikarabic.ae/20231226/هيئة-بريطانية-انفجار-وإطلاق-صواريخ-تجاه-سفينة-قرب-ميناء-الحديدة-اليمني-1084475043.html

هيئة بريطانية: انفجار وإطلاق صواريخ تجاه سفينة قرب ميناء الحديدة اليمني

هيئة بريطانية: انفجار وإطلاق صواريخ تجاه سفينة قرب ميناء الحديدة اليمني

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقريرا عن حادث يتعلق بسفينة على بعد نحو 60 ميلا بحريا من ميناء الحديدة اليمني. 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T15:39+0000

2023-12-26T15:39+0000

2023-12-26T15:39+0000

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وذكرت الهيئة في بيان أنه "سُمع دوي انفجار وشوهدت صواريخ على بعد 4 أميال بحرية من الموقع".وأضافت أن السفينة وطاقمها بخير، موضحة أن السلطات تحقق في الحادثة.كما طالبت الهيئة من السفن بتوخي الحذر خلال عبورها هذه المنطقة والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة. وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الهيئة أن سفينة مبحرة قبالة ساحل اليمن أبلغت عن رصد انفجارين في البحر الأحمر، بعد قليل من رصد طائرتين مسيرتين.وقالت الهيئة إن الانفجارين وقعا على بعد 5 أميال تقريبا من السفينة، في موقع بالبحر الأحمر يبعد حوالي 50 ميلا بحريا عن ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن.فيما لم يتم الكشف عن هوية السفينة أو تفاصيل الشحنة على متنها أو وجهتها أو المكان الذي أبحرت منه.وأشارت الهيئة إلى أن السفينة على اتصال بقوات التحالف، ووردت تقارير عن سلامتها وسلامة طاقمها. وتردد أن السفينة تواصل رحلتها.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.

https://sputnikarabic.ae/20231226/مصر-والأردن-أمن-الملاحة-في-البحر-الأحمر-جزء-لا-يتجزأ-من-أمننا-القومي-1084470486.html

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أخبار اليمن الأن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أنصار الله, الأخبار