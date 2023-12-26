https://sputnikarabic.ae/20231226/هيئة-عمليات-التجارة-البحرية-البريطانية-تبلغ-عن-انفجارين-بالقرب-من-سفينة-على-سواحل-اليمن-1084467884.html

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تبلغ عن انفجارين بالقرب من سفينة على سواحل اليمن

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تبلغ عن انفجارين بالقرب من سفينة على سواحل اليمن

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التابعة للبحرية الملكية، بأن انفجارين وقعا بالقرب من سفينة قبالة ميناء الحديدة اليمني بعد رصد طائرة دون طيار في... 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T10:37+0000

2023-12-26T10:37+0000

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وقالت الهيئة في بيان لها على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء: "تلقت الهيئة تقريرين عن رصد لطائرات مسيّرة، وبعد حوالي 15 دقيقة، لوحظ انفجاران على بعد نحو 5 أميال بحرية من السفينة".وتابعت: "وقع الانفجاران على بعد نحو 50 ميلًا بحريًا غرب الحديدة".وسبق أن حذرت حركة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، التي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، من نيتها مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها، وعدم الاقتراب منها في البحر.وفي الآونة الأخيرة، نفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) هجمات عدة على سفن في البحر الأحمر، معتبرة أن عملياتها تأتي نصرة للشعب الفلسطيني.وردا على ذلك، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الجماعة على السفن المتجهة إلى إسرائيل، تضم 10 دول هي: بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" موافقة أكثر من 20 دولة على المشاركة في القوة.

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