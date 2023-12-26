وفاة جندي إسرائيلي بسبب "فطريات غزة" تثير تفاعلا واسعا
جندي إسرائيلي على حدود قطاع غزة - فلسطين
© Sputnik . РИА Новости/
تابعنا عبر
تفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مع خبر وفاة جندي إسرائيلي، بعد إصابته بسلالة خطيرة من الفطريات، في أثناء مشاركته في العملية البرية بقطاع غزة.
وجاء في تقرير لهيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أنه تم نقل الجندي إلى المركز الطبي أسوتا أشدود قبل أسبوعين مصابا بجروح خطيرة في أطرافه، وعلى الرغم من تلقيه الرعاية على مدار الساعة، فقد أثبت الفطر أنه مقاوم للعلاج، وتوفي الجندي متأثرا بجراحه، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأفاد المدير السابق لوحدة الأمراض المعدية في مركز شيبا الطبي، في تصريحات لإذاعة "كان"، صباح اليوم الثلاثاء، أنه "يُعتقد أن نحو 10 جنود أصيبوا بنفس الفطر، ويخضعون للعلاج في إسرائيل".
وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن مصدر الفطر يعتقد أنه التربة الأرضية الملوثة بمخلفات الصرف الصحي، ثم تنتقل العدوى بعد ذلك من خلال الجروح التي أصيب بها الجنود الذين يقاتلون في غزة، والتي لا يمكن إبقاؤها معقمة بسبب الظروف على الأرض.
وتباينت ردود الفعل على "السوشيال ميديا" حول نبأ وفاة الجندي الإسرائيلي بفطريات غزة، ما بين مؤيد ومعارض لها.
وكتب أحد المستخدمين على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا) تعليقا على الخبر: "فطريات غزة المجاهدة".
فطريات غزة المجاهدة!— Ahmed Hamid (@AhmedHamid81) December 25, 2023
بينما كتب آخر: "فطريات غزة تقاتل العدو".
#حلل_يا_دويري— kamal kastiro (@kamalkastiro) December 25, 2023
عاجل| قناة "كان" العبرية: مقتل أحد جنود الاحتلال بعد إصابته بفطريات تنمو في تربة قطاع غزة حيث اخترقت جسده؛ إثر إصابته بجراح في المعارك مع المقاومة.
حتا فطريات #غزة تقاتل العدو #القسام
وفي نفس السياق، كتب مستخدم آخر: "حتى تراب غزة يحمل فطريات قاتلة للصهاينة الحمد لله هذا واللّه نصر".
حتى تراب غزة يحمل فطريات قاتلة للصهاينة الحمد لله هذا و اللّه نصر— technologie 1ere2eme (@tunisianbengo) December 25, 2023
حتى تربة غزة مقاومة و الله 🥰 قتل جندي و إصابة ١٠ بسبب فطريات قاتلة موجودة في تربة غزة 🇵🇸💚 سبحان الله جنود الله— oumaima (@oumaimakhtita) December 26, 2023
بينما دافع مستخدم آخر عن تربة قطاع غزة، مؤكدا أن الجندي الإسرائيلي "توفي من جراء الأسلحة المحرمة".
من جراء الأسلحة المحرمة و ليس العيب فى تربة غزة و لا فطريات و لا بطبخ— RANGER (@wald_draib) December 25, 2023
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.