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إثيوبيا تخطط لزراعة 7 ملايين فدان من "القمح الصيفي"
إثيوبيا تخطط لزراعة 7 ملايين فدان من "القمح الصيفي"
قال رئيس الوزراء أبي أحمد إن نتائج زراعة "القمح الصيفي" في البلاد كانت مثيرة للإعجاب هذا العام، مؤكدا أنها حققت تقدما كبيرا مقارنة بالعام الماضي. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T15:41+0000
2023-12-27T15:47+0000
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ولفت أحمد إلى أن إثيوبيا عززت زراعة "القمح الصيفي" خلال السنوات الثلاث الماضية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن أديس أبابا تولي اهتماما خاصة لتكثيف الإنتاج.وأوضحت الوكالة أن رئيس الوزراء أطلق برنامجا وطنيا لزراعة القمح الصيفي بولاية عفار، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وبحسب الوكالة، فإن الحكومة تستهدف زراعة أكثر من 7 ملايين فدان من القمح الصيفي خلال العام الجاري، بزيادة تقدر بـ4.2 مليون فدان عن العام الماضي.ويقود رئيس الوزراء الإثيوبي جهودا لتوفير الأمن الغذائي للإثيوبيين عن طريق زراعة الأراضي أكثر من مرة في العام.وبدأت إثيوبيا مشروعا استراتيجية لتوطين زراعة القمح في البلاد من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الزراعية، التي تسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لأديس أبابا وتستوعب نحو 80 في المئة من حجم العمالة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220508/آبي-أحمد-إثيوبيا-تحقق-تقدما-جيدا-في-إنتاج-القمح-1061977703.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, الأخبار

إثيوبيا تخطط لزراعة 7 ملايين فدان من "القمح الصيفي"

15:41 GMT 27.12.2023 (تم التحديث: 15:47 GMT 27.12.2023)
© Photo / unsplashالقمح
القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© Photo / unsplash
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قال رئيس الوزراء أبي أحمد إن نتائج زراعة "القمح الصيفي" في البلاد كانت مثيرة للإعجاب هذا العام، مؤكدا أنها حققت تقدما كبيرا مقارنة بالعام الماضي.
ولفت أحمد إلى أن إثيوبيا عززت زراعة "القمح الصيفي" خلال السنوات الثلاث الماضية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن أديس أبابا تولي اهتماما خاصة لتكثيف الإنتاج.
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آبي أحمد: إثيوبيا تحقق تقدما جيدا في إنتاج القمح
8 مايو 2022, 09:39 GMT
وأوضحت الوكالة أن رئيس الوزراء أطلق برنامجا وطنيا لزراعة القمح الصيفي بولاية عفار، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبحسب الوكالة، فإن الحكومة تستهدف زراعة أكثر من 7 ملايين فدان من القمح الصيفي خلال العام الجاري، بزيادة تقدر بـ4.2 مليون فدان عن العام الماضي.
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22 مارس 2022, 18:03 GMT
ويقود رئيس الوزراء الإثيوبي جهودا لتوفير الأمن الغذائي للإثيوبيين عن طريق زراعة الأراضي أكثر من مرة في العام.
وبدأت إثيوبيا مشروعا استراتيجية لتوطين زراعة القمح في البلاد من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الزراعية، التي تسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لأديس أبابا وتستوعب نحو 80 في المئة من حجم العمالة في البلاد.
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