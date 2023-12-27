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إسرائيل تتهم إيران بشن هجوم سيبراني من خلال رسائل مزيفة عبر البريد الإلكتروني
إسرائيل تتهم إيران بشن هجوم سيبراني من خلال رسائل مزيفة عبر البريد الإلكتروني
اتهمت مديرية الأمن السيبراني في إسرائيل، إيران بشن هجوم سيبراني من خلال رسائل مزيفة عبر البريد الإلكتروني، وذلك وسط التهديدات الإيرانية بالرد على مقتل مسؤول... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
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وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "المديرية حذرت من هجوم إيراني يعتمد على رسالة بريد إلكتروني مزيفة، تسعى لخداع موظفي تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات".وأضافت أن "هذه الرسائل المزيفة صُممت لتبدو وكأنها تحديث أمني مهم، لكنها في الواقع تؤدي إلى تحميل برامج ضارة تسرق المعلومات وتحذفها"، بحسب قولها.وأشارت الصحيفة إلى أن "التحقيقات وجدت أن مجموعة هجومية إيرانية، كانت وراء المحاولة".ويأتي ذلك بعدما اتهمت إيران، إسرائيل باغتيال رضي موسوي، وهو مسؤول عسكري كبير في الحرس الثوري الإيراني، بصواريخ استهدفت منزله في العاصمة السورية دمشق.وتتبادل إسرائيل وإيران الهجمات السيبرانية، ما أدى إلى تعطيل العديد من المؤسسات في البلدين وسرقة محتويات رقمية منها، وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين الماضي، بأن الخدمات في كثير من محطات الوقود بالعاصمة طهران، قد تعطلت بسبب هجوم سيبراني أدى إلى تعطل النظام الذكي المخصص لتشغيل المضخات.بينما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وقتها، أن "مجموعة قرصنة إلكترونية، على صلة سابقة بإسرائيل، أعلنت أنها نفذت هجومًا تسبب في تعطيل محطات وقود بإيران".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل تتهم إيران بشن هجوم سيبراني من خلال رسائل مزيفة عبر البريد الإلكتروني
11:06 GMT 27.12.2023 (تم التحديث: 11:07 GMT 27.12.2023)
اتهمت مديرية الأمن السيبراني في إسرائيل، إيران بشن هجوم سيبراني من خلال رسائل مزيفة عبر البريد الإلكتروني، وذلك وسط التهديدات الإيرانية بالرد على مقتل مسؤول عسكري إيراني كبير، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في العاصمة السورية دمشق.
وذكرت
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "المديرية حذرت من هجوم إيراني يعتمد على رسالة بريد إلكتروني مزيفة، تسعى لخداع موظفي تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات".
وأضافت أن "هذه الرسائل المزيفة صُممت لتبدو وكأنها تحديث أمني مهم، لكنها في الواقع تؤدي إلى تحميل برامج ضارة تسرق المعلومات وتحذفها"، بحسب قولها.
وأشارت الصحيفة إلى أن "التحقيقات وجدت أن مجموعة هجومية إيرانية، كانت وراء المحاولة".
وأوضحت أن الرابط المزيف يحتوي على ملفين ضارين، يعملان، في حال تحميلهما، على تنشيط أداة تسرق المعلومات من النظام وأخرى تحذف جميع المعلومات الموجودة على الكمبيوتر.
ويأتي ذلك بعدما اتهمت إيران، إسرائيل
باغتيال رضي موسوي، وهو مسؤول عسكري كبير في الحرس الثوري الإيراني، بصواريخ استهدفت منزله في العاصمة السورية دمشق.
وتتبادل إسرائيل وإيران الهجمات السيبرانية، ما أدى إلى تعطيل العديد من المؤسسات في البلدين وسرقة محتويات رقمية منها، وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين الماضي، بأن الخدمات في كثير من محطات الوقود بالعاصمة طهران، قد تعطلت
بسبب هجوم سيبراني أدى إلى تعطل النظام الذكي المخصص لتشغيل المضخات.
بينما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وقتها، أن "مجموعة قرصنة إلكترونية، على صلة سابقة بإسرائيل، أعلنت أنها نفذت هجومًا تسبب في تعطيل محطات وقود بإيران".