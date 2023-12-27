https://sputnikarabic.ae/20231227/إعلام-ألماني-يقر-بتقدم-الجيش-الروسي-وتحقيق-نجاحات-ضد-قوات-كييف-1084500828.html
إعلام ألماني يقر بتقدم الجيش الروسي وتحقيق نجاحات كبيرة ضد قوات كييف
إعلام ألماني يقر بتقدم الجيش الروسي وتحقيق نجاحات كبيرة ضد قوات كييف
أفاد الصحفي، كريستوف وانر، اليوم الأربعاء، بأن تحرير مدينة مارينكا يمنح الجيش الروسي ميزة جدية في القطاع الجنوبي الغربي من الجبهة. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T14:34+0000
2023-12-27T14:34+0000
2023-12-27T14:40+0000
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وأوضح وانر: "أن الجيش الروسي تمكن بالفعل من أخذ مارينكا، ما يجعل المسار في القطاعين الغربي والجنوبي الغربي من الجبهة أكثر حرية للجيش الروسي. وأكّد وانر أيضا على أن الجيش الروسي يتقدم بخطى ثابتة في مناطق أخرى مشيرا إلى أنه "في الشمال، تتحرك القوات الروسية أيضا إلى الأمام".وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الإثنين، أن وحدات من القوات المسلحة قد حررت مارينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأشار رئيس الدولة إلى أن هذا سيسمح للقوات الروسية بنقل الوحدات القتالية للعدو بعيدا عن دونيتسك.كما كشفت صحيفة غربية، صباح اليوم، عن تخلي المرتزقة الغربيين عن أوكرانيا بسبب عدم تلقيهم الأجور من كييف، جراء انخفاض المساعدات المالية من الولايات المتحدة الأمريكية.وبحسب صحيفة "بوليتيكا" الصربية، فإن "معظم المرتزقة الأجانب عادوا إلى ديارهم، والسبب هو أن الكثيرين لم يحصلوا على الأجور، وذلك جراء انخفاض المساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية".وأضافت الصحيفة أيضا: "غادر الكنديون والفرنسيون والأستراليون والهولنديون أوكرانيا قبل عيد الميلاد".وخلصت الصحيفة الصربية إلى أن "الشجاعة تتضاءل شيئا فشيئا في نفوس المقاتلين الأجانب في أوكرانيا، ويشعرون أن الخطر يكبر شيئا فشيئا".
https://sputnikarabic.ae/20231227/وزارة-المالية-الأوكرانية-قدراتنا-مستنفدة-لتمويل-الاحتياجات-العسكرية-1084497226.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام ألماني يقر بتقدم الجيش الروسي وتحقيق نجاحات كبيرة ضد قوات كييف
14:34 GMT 27.12.2023 (تم التحديث: 14:40 GMT 27.12.2023)
أفاد الصحفي، كريستوف وانر، اليوم الأربعاء، بأن تحرير مدينة مارينكا يمنح الجيش الروسي ميزة جدية في القطاع الجنوبي الغربي من الجبهة.
وأوضح وانر: "أن الجيش الروسي تمكن بالفعل من أخذ مارينكا، ما يجعل المسار في القطاعين الغربي والجنوبي الغربي من الجبهة أكثر حرية للجيش الروسي.
وأكّد وانر أيضا على أن الجيش الروسي يتقدم بخطى ثابتة في مناطق أخرى مشيرا إلى أنه "في الشمال، تتحرك القوات الروسية أيضا إلى الأمام".
وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الإثنين، أن وحدات من القوات المسلحة قد حررت مارينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأشار رئيس الدولة إلى أن هذا سيسمح للقوات الروسية بنقل الوحدات القتالية للعدو بعيدا عن دونيتسك.
كما كشفت صحيفة غربية، صباح اليوم، عن تخلي المرتزقة الغربيين عن أوكرانيا بسبب عدم تلقيهم الأجور من كييف، جراء انخفاض المساعدات المالية من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب صحيفة "بوليتيكا" الصربية، فإن "معظم المرتزقة الأجانب عادوا إلى ديارهم
، والسبب هو أن الكثيرين لم يحصلوا على الأجور، وذلك جراء انخفاض المساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضافت الصحيفة أيضا: "غادر الكنديون والفرنسيون والأستراليون والهولنديون أوكرانيا قبل عيد الميلاد".
وخلصت الصحيفة الصربية إلى أن "الشجاعة تتضاءل شيئا فشيئا في نفوس المقاتلين الأجانب في أوكرانيا، ويشعرون أن الخطر يكبر شيئا فشيئا".