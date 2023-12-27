https://sputnikarabic.ae/20231227/إعلام-غربي-المرتزقة-الأجانب-يتخلون-عن-أوكرانيا-بسبب-عدم-تلقيهم-الأجور-من-كييف-1084484952.html
إعلام غربي: المرتزقة الأجانب يتخلون عن أوكرانيا بسبب عدم تلقيهم الأجور من كييف
إعلام غربي: المرتزقة الأجانب يتخلون عن أوكرانيا بسبب عدم تلقيهم الأجور من كييف
كشفت صحيفة غربية عن تخلي المرتزقة الغربيين عن أوكرانيا بسبب عدم تلقيهم الأجور من كييف، جراء انخفاض المساعدات المالية من الولايات المتحدة الأمريكية. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T04:54+0000
2023-12-27T04:54+0000
2023-12-27T04:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وبحسب صحيفة "بوليتيكا" الصربية، فإن "معظم المرتزقة الأجانب عادوا إلى ديارهم، والسبب هو أن الكثيرين لم يحصلوا على الأجور، وذلك جراء انخفاض المساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية".وأضافت الصحيفة أيض: "غادر الكنديون والفرنسيون والأستراليون والهولنديون أوكرانيا قبل عيد الميلاد".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231227/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-أراضي-مقاطعتي-بيلغورود-وروستوف-1084484643.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام غربي: المرتزقة الأجانب يتخلون عن أوكرانيا بسبب عدم تلقيهم الأجور من كييف
كشفت صحيفة غربية عن تخلي المرتزقة الغربيين عن أوكرانيا بسبب عدم تلقيهم الأجور من كييف، جراء انخفاض المساعدات المالية من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب صحيفة "بوليتيكا" الصربية، فإن "معظم المرتزقة الأجانب عادوا إلى ديارهم، والسبب هو أن الكثيرين لم يحصلوا على الأجور، وذلك جراء انخفاض المساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضافت الصحيفة أيض: "غادر الكنديون والفرنسيون والأستراليون والهولنديون أوكرانيا قبل عيد الميلاد".
وخلصت الصحيفة الصربية إلى أن "الشجاعة تتضاءل شيئا فشيئا في نفوس المقاتلين الأجانب في أوكرانيا، ويشعرون أن الخطر يكبر شيئا فشيئا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.