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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231227/إعلام-غربي-المرتزقة-الأجانب-يتخلون-عن-أوكرانيا-بسبب-عدم-تلقيهم-الأجور-من-كييف-1084484952.html
إعلام غربي: المرتزقة الأجانب يتخلون عن أوكرانيا بسبب عدم تلقيهم الأجور من كييف
إعلام غربي: المرتزقة الأجانب يتخلون عن أوكرانيا بسبب عدم تلقيهم الأجور من كييف
كشفت صحيفة غربية عن تخلي المرتزقة الغربيين عن أوكرانيا بسبب عدم تلقيهم الأجور من كييف، جراء انخفاض المساعدات المالية من الولايات المتحدة الأمريكية. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T04:54+0000
2023-12-27T04:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وبحسب صحيفة "بوليتيكا" الصربية، فإن "معظم المرتزقة الأجانب عادوا إلى ديارهم، والسبب هو أن الكثيرين لم يحصلوا على الأجور، وذلك جراء انخفاض المساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية".وأضافت الصحيفة أيض: "غادر الكنديون والفرنسيون والأستراليون والهولنديون أوكرانيا قبل عيد الميلاد".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231227/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-أراضي-مقاطعتي-بيلغورود-وروستوف-1084484643.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام غربي: المرتزقة الأجانب يتخلون عن أوكرانيا بسبب عدم تلقيهم الأجور من كييف

04:54 GMT 27.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كشفت صحيفة غربية عن تخلي المرتزقة الغربيين عن أوكرانيا بسبب عدم تلقيهم الأجور من كييف، جراء انخفاض المساعدات المالية من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب صحيفة "بوليتيكا" الصربية، فإن "معظم المرتزقة الأجانب عادوا إلى ديارهم، والسبب هو أن الكثيرين لم يحصلوا على الأجور، وذلك جراء انخفاض المساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضافت الصحيفة أيض: "غادر الكنديون والفرنسيون والأستراليون والهولنديون أوكرانيا قبل عيد الميلاد".

وخلصت الصحيفة الصربية إلى أن "الشجاعة تتضاءل شيئا فشيئا في نفوس المقاتلين الأجانب في أوكرانيا، ويشعرون أن الخطر يكبر شيئا فشيئا".

قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وروستوف
04:28 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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