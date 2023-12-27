https://sputnikarabic.ae/20231227/إيغاد-تمت-تهيئة-الأجواء-لعقد-اجتماع-مثمر-بين-البرهان-وحميدتي-غدا-1084488539.html
"إيغاد": تمت تهيئة الأجواء لعقد اجتماع مثمر بين البرهان وحميدتي غدا
"إيغاد": تمت تهيئة الأجواء لعقد اجتماع مثمر بين البرهان وحميدتي غدا
أعلنت قمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) عن لقاء محتمل، غدا الخميس، بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T08:24+0000
2023-12-27T08:24+0000
2023-12-27T08:24+0000
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ونقلت قناة "العربية" عن مصادر في "إيغاد"، قولها إنه "تمت تهيئة الأجواء للقاء طرفي الصراع وعقد اجتماع مثمر بينهما غدا"، مضيفة أن "ترتيبات لقاء البرهان وحميدتي غدا الخميس قد اكتملت بعدما تلقت المنظمة تأكيدات بموافقة الطرفين".وفي وقت سابق، أفادت تقارير صحفية سودانية بأن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أبلغ منظمة "إيغاد" بموافقته على عقد لقاء مباشر مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".وبحسب موقع "سودان تربيون"، فإن البرهان أعلن موافقته على لقاء حميدتي ولكن لديه شروط قبل عقد هذا الاجتماع، وتتضمن الشروط وقفا لإطلاق النار، وخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان المدنية.كما صرّح مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، إبراهيم مخير، الأسبوع الماضي، أن هناك شرطا لعقد لقاء بين قيادة الدعم السريع والفريق أول عبد الفتاح البرهان.ونقلت وكالة "العالم العربي" عن مخير، قوله إن قوات الدعم السريع تشترط أن يحضر البرهان اللقاء بصفته قائدًا للجيش لا رئيسا لمجلس السيادة ولا ممثلا للشعب السوداني.وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
https://sputnikarabic.ae/20231226/السودان-حمدوك-يرسل-رسالتين-إلى-البرهان-وحميدتي-لعقد-لقاء-عاجل-1084463183.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
"إيغاد": تمت تهيئة الأجواء لعقد اجتماع مثمر بين البرهان وحميدتي غدا
أعلنت قمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) عن لقاء محتمل، غدا الخميس، بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".
ونقلت قناة
"العربية" عن مصادر في "إيغاد"، قولها إنه "تمت تهيئة الأجواء للقاء طرفي الصراع وعقد اجتماع مثمر بينهما غدا"، مضيفة أن "ترتيبات لقاء البرهان وحميدتي غدا الخميس قد اكتملت بعدما تلقت المنظمة تأكيدات بموافقة الطرفين".
وفي وقت سابق، أفادت تقارير صحفية سودانية بأن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أبلغ منظمة "إيغاد" بموافقته على عقد لقاء مباشر مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وبحسب موقع
"سودان تربيون"، فإن البرهان أعلن موافقته على لقاء حميدتي ولكن لديه شروط قبل عقد هذا الاجتماع، وتتضمن الشروط وقفا لإطلاق النار، وخروج قوات الدعم السريع
من منازل المواطنين والأعيان المدنية.
كما صرّح مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، إبراهيم مخير، الأسبوع الماضي، أن هناك شرطا لعقد لقاء بين قيادة الدعم السريع
والفريق أول عبد الفتاح البرهان.
ونقلت وكالة
"العالم العربي" عن مخير، قوله إن قوات الدعم السريع تشترط أن يحضر البرهان اللقاء بصفته قائدًا للجيش لا رئيسا لمجلس السيادة ولا ممثلا للشعب السوداني.
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.