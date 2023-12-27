https://sputnikarabic.ae/20231227/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مروحية-و17-طائرة-أوكرانية-مسيرة-1084494182.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحية و17 طائرة أوكرانية مسيرة
الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحية و17 طائرة أوكرانية مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت مروحية من طراز "مي- 18" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة فوديانوي... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T11:30+0000
2023-12-27T11:30+0000
2023-12-27T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/01/1062960016_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_a1a16ea67263216132e412b55afe588b.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن " أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت مروحية من طراز "مي- 18" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فوديانوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم اعتراض سبعة صواريخ من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى صاروخ "هارم" المضاد للمواقع، وقنبلة موجهة من طراز "جدام".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231227/طائرات-روسية-مسيرة-تكشف-أوكار-عناصر-نظام-كييف-وتحيدهم-فيديو-1084487841.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/01/1062960016_203:0:1388:889_1920x0_80_0_0_c08c3e628dd470c05ef230d4f61bdf48.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحية و17 طائرة أوكرانية مسيرة
11:30 GMT 27.12.2023 (تم التحديث: 11:50 GMT 27.12.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت مروحية من طراز "مي- 18" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة فوديانوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن " أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت مروحية من طراز "مي- 18" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فوديانوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم اعتراض سبعة صواريخ من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى صاروخ "هارم" المضاد للمواقع، وقنبلة موجهة من طراز "جدام".
وأضاف بيان الدفاع الروسية أنه "تم تدمير 17 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق جورلوفكا، وكيريليفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيلوغوروفكا، ونوفودروزيسك من جمهورية لوغانسك الشعبية، ورادينسك، وبيشانوفكا من مقاطعة خيرسون، وبالوشكي من مقاطعة زابوروجيه".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.