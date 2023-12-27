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https://sputnikarabic.ae/20231227/السفير-الروسي-في-فيينا-الأموال-التي-خصصتها-فيينا-لكييف-من-أجل-تعافي-الاقتصاد-تذهب-للقوات-الأوكرانية-1084483994.html
السفير الروسي في فيينا: الأموال التي خصصتها فيينا لكييف من أجل تعافي الاقتصاد تذهب للقوات الأوكرانية
السفير الروسي في فيينا: الأموال التي خصصتها فيينا لكييف من أجل تعافي الاقتصاد تذهب للقوات الأوكرانية
صرح السفير الروسي في فيينا، دميتري ليوبينسكي، اليوم الأربعاء، أن الأموال التي خصصتها فيينا لكييف من أجل تعافي الاقتصاد، تذهب للقوات المسلحة الأوكرانية. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T02:23+0000
2023-12-27T02:46+0000
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فيينا – سبوتنيك. وقال ليوبينسكي خلال مقابلة أجرتها معه "سبوتنيك": "تشارك فيينا عموما برعاية ضخ الأسلحة الغربية إلى كييف بشكل لا نهاية له، وتوجيه الأموال إلى صندوق السلام التابع للاتحاد الأوروبي سيء السمعة، هذا ولم نتحدث بعد عن إمداد الأسلحة المباشر".وأضاف: "خلال عام واحد، ذهب من النمسا إلى أوكرانيا أكثر من 150 مليون يورو على هيئة تبرعات، كان من المفترض أن تكون من أجل التعافي الاقتصادي، كما خصصت الحكومة 80 مليون يورو أخرى بشكل مباشر. ليس هناك شك في أن هذه الأموال تستخدم لتمويل القوات المسلحة الأوكرانية، وليس للمشاريع السلمية على الإطلاق".وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية 113 مليار دولار، العسكرية وحدها بلغت قيمتها 60 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20231226/قائد-القوات-الأوكرانية-يكذب-زيلينسكي-حول-التعبئة-العامة-1084471677.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

السفير الروسي في فيينا: الأموال التي خصصتها فيينا لكييف من أجل تعافي الاقتصاد تذهب للقوات الأوكرانية

02:23 GMT 27.12.2023 (تم التحديث: 02:46 GMT 27.12.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaالقوات الحكومية الأوكرانية تقف إلى جانب دبابة على خط المواجهة إلى الشرق من بحر مدينة آزوف ، مدينة ماريوبول ، أوكرانيا
القوات الحكومية الأوكرانية تقف إلى جانب دبابة على خط المواجهة إلى الشرق من بحر مدينة آزوف ، مدينة ماريوبول ، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرح السفير الروسي في فيينا، دميتري ليوبينسكي، اليوم الأربعاء، أن الأموال التي خصصتها فيينا لكييف من أجل تعافي الاقتصاد، تذهب للقوات المسلحة الأوكرانية.
فيينا – سبوتنيك. وقال ليوبينسكي خلال مقابلة أجرتها معه "سبوتنيك": "تشارك فيينا عموما برعاية ضخ الأسلحة الغربية إلى كييف بشكل لا نهاية له، وتوجيه الأموال إلى صندوق السلام التابع للاتحاد الأوروبي سيء السمعة، هذا ولم نتحدث بعد عن إمداد الأسلحة المباشر".
القائد العام للجيش الأوكراني زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
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وأضاف: "خلال عام واحد، ذهب من النمسا إلى أوكرانيا أكثر من 150 مليون يورو على هيئة تبرعات، كان من المفترض أن تكون من أجل التعافي الاقتصادي، كما خصصت الحكومة 80 مليون يورو أخرى بشكل مباشر. ليس هناك شك في أن هذه الأموال تستخدم لتمويل القوات المسلحة الأوكرانية، وليس للمشاريع السلمية على الإطلاق".
وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية 113 مليار دولار، العسكرية وحدها بلغت قيمتها 60 مليار دولار.
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