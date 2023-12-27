https://sputnikarabic.ae/20231227/السفير-الروسي-في-فيينا-الأموال-التي-خصصتها-فيينا-لكييف-من-أجل-تعافي-الاقتصاد-تذهب-للقوات-الأوكرانية-1084483994.html
السفير الروسي في فيينا: الأموال التي خصصتها فيينا لكييف من أجل تعافي الاقتصاد تذهب للقوات الأوكرانية
السفير الروسي في فيينا: الأموال التي خصصتها فيينا لكييف من أجل تعافي الاقتصاد تذهب للقوات الأوكرانية
صرح السفير الروسي في فيينا، دميتري ليوبينسكي، اليوم الأربعاء، أن الأموال التي خصصتها فيينا لكييف من أجل تعافي الاقتصاد، تذهب للقوات المسلحة الأوكرانية. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T02:23+0000
2023-12-27T02:23+0000
2023-12-27T02:46+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103699/11/1036991193_0:237:3916:2440_1920x0_80_0_0_8d883f9b57a20e1f83f7fcd3e491d249.jpg
فيينا – سبوتنيك. وقال ليوبينسكي خلال مقابلة أجرتها معه "سبوتنيك": "تشارك فيينا عموما برعاية ضخ الأسلحة الغربية إلى كييف بشكل لا نهاية له، وتوجيه الأموال إلى صندوق السلام التابع للاتحاد الأوروبي سيء السمعة، هذا ولم نتحدث بعد عن إمداد الأسلحة المباشر".وأضاف: "خلال عام واحد، ذهب من النمسا إلى أوكرانيا أكثر من 150 مليون يورو على هيئة تبرعات، كان من المفترض أن تكون من أجل التعافي الاقتصادي، كما خصصت الحكومة 80 مليون يورو أخرى بشكل مباشر. ليس هناك شك في أن هذه الأموال تستخدم لتمويل القوات المسلحة الأوكرانية، وليس للمشاريع السلمية على الإطلاق".وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية 113 مليار دولار، العسكرية وحدها بلغت قيمتها 60 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20231226/قائد-القوات-الأوكرانية-يكذب-زيلينسكي-حول-التعبئة-العامة-1084471677.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103699/11/1036991193_663:0:3916:2440_1920x0_80_0_0_f482815638f853c47b77ca0552bea956.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
السفير الروسي في فيينا: الأموال التي خصصتها فيينا لكييف من أجل تعافي الاقتصاد تذهب للقوات الأوكرانية
02:23 GMT 27.12.2023 (تم التحديث: 02:46 GMT 27.12.2023)
صرح السفير الروسي في فيينا، دميتري ليوبينسكي، اليوم الأربعاء، أن الأموال التي خصصتها فيينا لكييف من أجل تعافي الاقتصاد، تذهب للقوات المسلحة الأوكرانية.
فيينا – سبوتنيك
. وقال ليوبينسكي خلال مقابلة أجرتها معه "سبوتنيك": "تشارك فيينا عموما برعاية ضخ الأسلحة الغربية إلى كييف بشكل لا نهاية له، وتوجيه الأموال إلى صندوق السلام التابع للاتحاد الأوروبي سيء السمعة، هذا ولم نتحدث بعد عن إمداد الأسلحة المباشر".
وأضاف: "خلال عام واحد، ذهب من النمسا إلى أوكرانيا أكثر من 150 مليون يورو على هيئة تبرعات، كان من المفترض أن تكون من أجل التعافي الاقتصادي، كما خصصت الحكومة 80 مليون يورو أخرى بشكل مباشر. ليس هناك شك في أن هذه الأموال تستخدم لتمويل القوات المسلحة الأوكرانية، وليس للمشاريع السلمية على الإطلاق".
وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية
، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية 113 مليار دولار، العسكرية وحدها بلغت قيمتها 60 مليار دولار.