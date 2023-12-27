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https://sputnikarabic.ae/20231227/السفير-الفلسطيني-لدى-روسيا-فلسطين-تؤيد-مقترح-موسكو-في-عقد-مؤتمر-للسلام--1084483545.html
السفير الفلسطيني لدى روسيا: فلسطين تؤيد مقترح موسكو في عقد مؤتمر للسلام
السفير الفلسطيني لدى روسيا: فلسطين تؤيد مقترح موسكو في عقد مؤتمر للسلام
صرح سفير فلسطين لدى روسيا الاتحادية، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الأربعاء، أن بلاده تؤيد اقتراح موسكو لعقد مؤتمر سلام بمشاركة أعضاء مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T01:09+0000
2023-12-27T01:09+0000
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سان بطرسبورغ – سبوتنيك. وقال نوفل لوكالة "سبوتنيك": "نتفق مع روسيا على أن السبيل الوحيد لتسوية عادلة ودائمة هو عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الدول الأعضاء في مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية".وتبذل العديد من الجهات الدولية والعربية، لا سيما مصر وقطر، جهود وساطة دائمة بين حركة حماس وإسرائيل من أجل التوصل لتهدئة إنسانية في قطاع غزة وتبادل متفق عليه للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس حل الدولتين، الذي أقره مجلس الأمن الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20231022/الصين-ندعو-الأمم-المتحدة-لعقد-مؤتمر-سلام-لبحث-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1082318794.html
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أخبار فلسطين اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي

السفير الفلسطيني لدى روسيا: فلسطين تؤيد مقترح موسكو في عقد مؤتمر للسلام

01:09 GMT 27.12.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل
السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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صرح سفير فلسطين لدى روسيا الاتحادية، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الأربعاء، أن بلاده تؤيد اقتراح موسكو لعقد مؤتمر سلام بمشاركة أعضاء مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
سان بطرسبورغ – سبوتنيك. وقال نوفل لوكالة "سبوتنيك": "نتفق مع روسيا على أن السبيل الوحيد لتسوية عادلة ودائمة هو عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الدول الأعضاء في مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية".
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
الصين: ندعو الأمم المتحدة لعقد مؤتمر سلام لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
22 أكتوبر, 08:52 GMT
وتبذل العديد من الجهات الدولية والعربية، لا سيما مصر وقطر، جهود وساطة دائمة بين حركة حماس وإسرائيل من أجل التوصل لتهدئة إنسانية في قطاع غزة وتبادل متفق عليه للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس حل الدولتين، الذي أقره مجلس الأمن الدولي.
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