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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231227/تحييد-670-جنديا-أوكرانيا-وتدمير-عشرات-الآليات-في-مواجهات-مع-الجيش-الروسي-1084495015.html
تحييد 670 جنديا أوكرانيا وتدمير عشرات الآليات في مواجهات مع الجيش الروسي
تحييد 670 جنديا أوكرانيا وتدمير عشرات الآليات في مواجهات مع الجيش الروسي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، تصدي مجموعة "الغرب" الروسية، بواسطة نيران المدفعية والطيران، ست هجمات شنتها الألوية الهجومية 60 و115 الآلية... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T12:13+0000
2023-12-27T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها، أنه على اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من مجموعة "المركز"، مدعومة بالمدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، هجومين من قبل الألوية 63 الآلية و12 قوات خاصة الأوكرانية، في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتجاوزت خسائر العدو 45 جنديًا ومركبتين ومدفعية "غفوزديكا" ومدافع هاوتزر دي-30.وأضافت الدفاع أن مجموعة المركز، مدعومة بالمدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، أحبطت هجومين من قبل الألوية 63 الآلية و12 للأغراض الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 190 جنديًا ودبابة ومركبتين قتاليتين للمشاة ومدافع هاوتزر من طراز دي-30.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231227/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مروحية-و17-طائرة-أوكرانية-مسيرة-1084494182.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

تحييد 670 جنديا أوكرانيا وتدمير عشرات الآليات في مواجهات مع الجيش الروسي

12:13 GMT 27.12.2023
© AFP 2023 / Menahem Kahanaمدفع هاوتزر ذاتي الدفع تابع لقوات الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في 6 نوفمبر 2023، وسط المعارك المستمرة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.
مدفع هاوتزر ذاتي الدفع تابع لقوات الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في 6 نوفمبر 2023، وسط المعارك المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© AFP 2023 / Menahem Kahana
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، تصدي مجموعة "الغرب" الروسية، بواسطة نيران المدفعية والطيران، ست هجمات شنتها الألوية الهجومية 60 و115 الآلية و95 المحمولة جوًا، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف.
وأوضحت الدفاع في بيانها، أنه على اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من مجموعة "المركز"، مدعومة بالمدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، هجومين من قبل الألوية 63 الآلية و12 قوات خاصة الأوكرانية، في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتجاوزت خسائر العدو 45 جنديًا ومركبتين ومدفعية "غفوزديكا" ومدافع هاوتزر دي-30.
وأضافت الدفاع أن مجموعة المركز، مدعومة بالمدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، أحبطت هجومين من قبل الألوية 63 الآلية و12 للأغراض الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 190 جنديًا ودبابة ومركبتين قتاليتين للمشاة ومدافع هاوتزر من طراز دي-30.

وتابعت الدفاع، مشيرة إلى مناطق فيسيلوي وكراسنوي وكليشيفكا وفاسيوكوفكا وبوغدانوفكا وأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه 280 فردًا عسكريًا وناقلتي جند مدرعة وثلاث مركبات.

راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحية و17 طائرة أوكرانية مسيرة
11:30 GMT

وأكدت الدفاع على أن وحدات قوات "الشرق" بالتعاون مع المدفعية والطيران، دمرت القوى العاملة للواء 79 المجوقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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