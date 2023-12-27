https://sputnikarabic.ae/20231227/تزامنا-مع-الأعياد-الجيش-الروسي-يقدم-مساعدات-غذائية-وعلاجية-لسكان-اللاذقية-1084499581.html

تزامنا مع الأعياد... الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية وعلاجية لسكان اللاذقية

تزامنا مع الأعياد... الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية وعلاجية لسكان اللاذقية

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بتوزيع مركز التنسيق في قاعدة حميميم مساعدات غذائية في مدينة اللاذقية السورية، وذلك بالتزامن مع أعياد... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T14:06+0000

2023-12-27T14:06+0000

2023-12-27T14:06+0000

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وأوضح المراسل أنه تم توزيع 3 أطنان من المساعدات الغذائية على أهالي حي ضاحية تشرين في مدينة اللاذقية، تحتوي على مواد أساسية كالرز، شاي، سكر، طحين، زيت، بالإضافة لتقديم الهدايا للأطفال بمناسبة الأعياد.وإلى جانب المساعدات الغذائية، تم اصطحاب عيادة طبية مجهّزة بكادر طبي وأجهزة ضرورية، حيث تم فحص المرضى وتقديم الدواء اللازم لهم.وقال ممثل مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم الرائد ياكا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": هذه المساعدات الغذائية مقدمة من الجيش الروسي إلى الشعب السوري الصديق في مدينة اللاذقية، وهي جزء من المساعدات المتواصلة التي تقدمها روسيا للأصدقاء في سوريا، والتي تأتي اليوم بالتزامن مع أعياد الميلاد ورأس السنة.وأشار ياكا إلى عمق العلاقات التي تربط بين البلدين روسيا وسوريا، لافتاً إلى استمرار تقديم المساعدات الروسية لدعم الشعب السوري الصديق.بدورهم، أعرب عدد من المواطنين السوريين في حي ضاحية تشرين في تصريح لـ "سبوتنيك" عن شكرهم العميق لروسيا قيادة وشعباً وجيشاً على المساعدات المقدّمة بشكل متواصل لدعم الشعب السوري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها جراء الحصار والعقوبات.وأضافوا: لن ننسى المواقف الروسية الداعمة لنا باستمرار، سواء من خلال مساعدتنا خلال الحرب ضد الإرهاب، أو أثناء حدوث الزلزال في شباط الماضي، حيث كان الأصدقاء الروس هم السبّاقون لتقديم شتى أنواع المساعدة من تقنية إلى فنية وإغاثية وطبية وإنسانية، مشيرين إلى عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.وأشار المواطنون السوريون إلى أهمية تقديم المساعدات بالتزامن مع أعياد الميلاد ورأس السنة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة.كما شكروا الجانب الروسي الصديق على الفريق الطبي الذي أحضره معه إلى ضاحية تشرين، حيث قام بفحص المرضى وتقديم الأدوية المناسبة لهم.وأعلن مراسل "سبوتنيك" في سوريا، في وقت سابق، بأن القوات الروسية العاملة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، قدمت سلالا غذائية لعدد كبير من المدنيين في مدينة الحسكة وضواحيها.وأوضح مراسل "سبوتنيك"، بأن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية، نقلت عبر قاعدتها في مدينة القامشلي، مجموعة كبيرة من السلال الغذائية والطحين ووزعتها على 750 أسرة في مدينة الحسكة وضواحيها، من الأسر الأشد فقرًا.

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أخبار سوريا اليوم, الجيش الروسي, العالم العربي, روسيا