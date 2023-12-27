https://sputnikarabic.ae/20231227/تقرير-مصدر-لـ-الشاباك-في-قطاع-غزة-حذر-من-هجوم-كبير-لحماس-بعد-يوم-الغفران-1084510928.html
تقرير: مصدر لـ "الشاباك" في قطاع غزة حذر من هجوم كبير لحماس بعد يوم الغفران
تقرير: مصدر لـ "الشاباك" في قطاع غزة حذر من هجوم كبير لحماس بعد يوم الغفران
كشفت قناة إسرائيلية، أن عميلا لجهاز الأمن العام (الشاباك) بقطاع غزة، نقل معلومات حاسمة تفيد بأن حركة "حماس" تخطط لهجوم واسع النطاق في أوائل أكتوبر، لكن لم يتم... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T20:58+0000
2023-12-27T20:58+0000
2023-12-27T20:58+0000
العالم
أخبار العالم الآن
حركة حماس
قطاع غزة
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/07/1081742106_0:35:557:348_1920x0_80_0_0_4dd55708d9d94606955667ff77321800.jpg
وقالت القناة "12" مساء اليوم الأربعاء، إن المعلومات وصلت إلى الشاباك خلال فصل الصيف. والعميل الذي نقل المعلومات لم يطلع عليها بشكل مباشر، بل حصل عليها من شخص كان يعلم أن "حماس تخطط لتحرك كبير في الأسبوع الذي يلي يوم الغفران"، وهو العيد الذي احتفل به اليهود في 24 سبتمبر/أيلول الماضي.وقام مشغل المصدر بتمرير المعلومات على افتراض أنه "إذا اقترب الأمر من الانتهاء، فسوف تصل إلينا المزيد من المعلومات". وأخيرا، توقفت المعلومات الملموسة عند مستوى منخفض ولم تنتقل إلى كبار المسؤولين، وفق التقرير.وأضافت القناة: "أعيد اكتشاف التحذير الذي تم تلقيه في الصيف كجزء من تحقيقات الشاباك في مصدر الفشل الاستخباراتي، وزعم مسؤولو الشاباك أن عمليات الفحص لم تجد أي معلومات إضافية وردت تدعم تلك المعلومات الاستخباراتية. وعلى الرغم من أن المصدر كان جديدا نسبيا في عمله مع الشاباك، إلا أنه تبين لاحقا أن مصداقيته عالية". ورد " الشاباك" على تقرير القناة بقوله "في هذا الوقت، يركز الشاباك على القتال. الشاباك مستعد لإجراء تحقيقات متعمقة وشاملة لصالح التعلم واستخلاص الدروس، وفي هذا الإطار جميع المعلومات التي كانت متاحة سيتم فحصها. وعلى أية حال فإن التركيز على معلومة معينة أو أخرى لا يعكس الصورة الاستخبارية في ذلك الوقت".وشنت حماس في 7 أكتوبر الماضي هجوما مفاجئا على مستوطنات جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200 وأسر ما يزيد عن 300 شخص، وردت إسرائيل بحرب مدمرة على القطاع خلفت ما يزيد عن 21 ألف قتيل جلهم من النساء والأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20231205/رئيس-الاستخبارات-الإسرائيلية-الأسبق-فشلنا-في-7-أكتوبر-أمام-طوفان-الأقصى-وأشعر-بالخجل-والإهانة-1083783133.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/07/1081742106_23:0:534:383_1920x0_80_0_0_a7b9aa8ea623ab57ee4c9edf5e0d8942.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, قطاع غزة, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, قطاع غزة, إسرائيل
تقرير: مصدر لـ "الشاباك" في قطاع غزة حذر من هجوم كبير لحماس بعد يوم الغفران
كشفت قناة إسرائيلية، أن عميلا لجهاز الأمن العام (الشاباك) بقطاع غزة، نقل معلومات حاسمة تفيد بأن حركة "حماس" تخطط لهجوم واسع النطاق في أوائل أكتوبر، لكن لم يتم أخذها على محمل الجد.
وقالت القناة
"12" مساء اليوم الأربعاء، إن المعلومات وصلت إلى الشاباك خلال فصل الصيف. والعميل الذي نقل المعلومات لم يطلع عليها بشكل مباشر، بل حصل عليها من شخص كان يعلم أن "حماس تخطط لتحرك كبير في الأسبوع الذي يلي يوم الغفران"، وهو العيد الذي احتفل به اليهود في 24 سبتمبر/أيلول الماضي.
وقام مشغل المصدر بتمرير المعلومات على افتراض أنه "إذا اقترب الأمر من الانتهاء، فسوف تصل إلينا المزيد من المعلومات". وأخيرا، توقفت المعلومات الملموسة عند مستوى منخفض ولم تنتقل إلى كبار المسؤولين، وفق التقرير.
وأضافت القناة: "أعيد اكتشاف التحذير الذي تم تلقيه في الصيف كجزء من تحقيقات الشاباك في مصدر الفشل الاستخباراتي
، وزعم مسؤولو الشاباك أن عمليات الفحص لم تجد أي معلومات إضافية وردت تدعم تلك المعلومات الاستخباراتية. وعلى الرغم من أن المصدر كان جديدا نسبيا في عمله مع الشاباك، إلا أنه تبين لاحقا أن مصداقيته عالية".
ورد " الشاباك" على تقرير القناة بقوله "في هذا الوقت، يركز الشاباك على القتال. الشاباك مستعد لإجراء تحقيقات متعمقة وشاملة لصالح التعلم واستخلاص الدروس، وفي هذا الإطار جميع المعلومات التي كانت متاحة سيتم فحصها. وعلى أية حال فإن التركيز على معلومة معينة أو أخرى لا يعكس الصورة الاستخبارية في ذلك الوقت".
وشنت حماس في 7 أكتوبر الماضي هجوما مفاجئا على مستوطنات جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200 وأسر ما يزيد عن 300 شخص، وردت إسرائيل بحرب مدمرة على القطاع خلفت ما يزيد عن 21 ألف قتيل جلهم من النساء والأطفال.