https://sputnikarabic.ae/20231227/جندي-إسرائيلي-يطلق-النار-على-رفاقه-بعد-استيقاظه-من-كابوس-1084495251.html
جندي إسرائيلي يطلق النار على رفاقه بعد استيقاظه من كابوس
جندي إسرائيلي يطلق النار على رفاقه بعد استيقاظه من كابوس
أشار تقرير إعلامي إسرائيلي إلى أن جنديا إسرائيليا أطلق النار على رفاقه، موقعا إصابات عدة، وذلك بعد استيقاظه من كابوس. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T12:30+0000
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بحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن جنديا من لواء المظليين الذين عادوا من قطاع غزة، أطلق النار على زملائه إثر استيقاظه من كابوس، موقعا عددا من الإصابات.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231226/بن-غفير-يجب-تغيير-أسلوب-الجيش-الإسرائيلي-في-غزة-ووزير-الدفاع-مرتبك-1084480471.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
جندي إسرائيلي يطلق النار على رفاقه بعد استيقاظه من كابوس
12:30 GMT 27.12.2023 (تم التحديث: 12:31 GMT 27.12.2023)
أشار تقرير إعلامي إسرائيلي إلى أن جنديا إسرائيليا أطلق النار على رفاقه، موقعا إصابات عدة، وذلك بعد استيقاظه من كابوس.
بحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن جنديا من لواء المظليين الذين عادوا من قطاع غزة، أطلق النار على زملائه إثر استيقاظه من كابوس، موقعا عددا من الإصابات.
بحسب القناة، فقد تم تحويل الحادثة للتحقيق بوزارة الدفاع الإسرائيلية، مضيفة أن الجندي كان يتلقى الرعاية بمركز في عسقلان، بعد عودته من الحرب في قطاع غزة، ليستيقظ من كابوس، وليفتح النار بشكل عشوائي، مما أدى لإصابة زملائه بشظايا إطلاق النار.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة
، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.