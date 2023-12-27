https://sputnikarabic.ae/20231227/جندي-إسرائيلي-يطلق-النار-على-رفاقه-بعد-استيقاظه-من-كابوس-1084495251.html

جندي إسرائيلي يطلق النار على رفاقه بعد استيقاظه من كابوس

جندي إسرائيلي يطلق النار على رفاقه بعد استيقاظه من كابوس

أشار تقرير إعلامي إسرائيلي إلى أن جنديا إسرائيليا أطلق النار على رفاقه، موقعا إصابات عدة، وذلك بعد استيقاظه من كابوس. 27.12.2023, سبوتنيك عربي

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بحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن جنديا من لواء المظليين الذين عادوا من قطاع غزة، أطلق النار على زملائه إثر استيقاظه من كابوس، موقعا عددا من الإصابات.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

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