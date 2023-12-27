https://sputnikarabic.ae/20231227/خبير-الدولار-سيبقى-كنسبة-ما-ولكنه-لن-يلعب-الدور-الرئيسي-كما-في-الماضي-1084499921.html

خبير: الدولار سيبقى كنسبة ما ولكنه لن يلعب الدور الرئيسي كما في الماضي

خبير: الدولار سيبقى كنسبة ما ولكنه لن يلعب الدور الرئيسي كما في الماضي

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود"، على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T14:13+0000

2023-12-27T14:13+0000

2023-12-27T14:13+0000

راديو

بلا قيود

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/1b/1084499559_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_0cb4d201d5aa696c451f0ddf09e51539.png

خبير: الدولار سيبقى كنسبة ما ولكنّه لن يلعب الدور الرئيسي كما في الماضي خبير: الدولار سيبقى كنسبة ما ولكنّه لن يلعب الدور الرئيسي كما في الماضي

الهند تدفع بالروبية لشراء النفط من الإمارات. ناقشنا هذا الموضوع مع أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية والأستاذ الزائر في جامعة التمويل في موسكو، الدكتور نور ندا، حيث قال:ملامح خطة مصرية للوصول إلى وقف نهائي للحرب وتشكيل حكومة "تكنوقراط" فلسطينية مرورا بفترات للتهدئة وتبادل للأسرى. ويقول أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، في حديث لبرنامجنا:إسرائيل تحد من إصدار تأشيرات الدخول لموظفي الأمم المتحدة، ويقول أستاذ القانون الدولي والموظف السابق في المنظمات الدولية، الدكتور حسن جوني، لبرنامجنا بهذا الصدد:القائد العام للقوات الأوكرانية يؤكد انسحاب جنوده من مدينة ماريينكا. حول هذا الموضوع تحدث مدير مكتب قناة "الميادين" في موسكو، الدكتور مسلّم شعيتو:زيادة مؤشرات عدم نجاح السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في عام 2023. ناقشنا الحال الذي تعيشه السياسة الأمريكية مع الباحث بالشؤون الأمريكية، الكاتب والصحفي السوري الأستاذ ستيفن صهيوني، حيث قال:البرلمان التركي يصادق على بروتوكول انضمام السويد إلى "الناتو". عن هذا الموضوع، تحدث المحلل السياسي ومدير أكاديمية الفكر للدراسات الاستراتيجية، الأستاذ بكير أطاجان، قائلا:وسائل إعلام غربية: مصادرة الولايات المتحدة للأصول الروسية ستكون غير قانونية وغير معقولة. ويقول الخبير الاقتصادي والمالي الدولي الدكتور محمد موسى، لبرنامجنا بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

بلا قيود, аудио