https://sputnikarabic.ae/20231227/خبير-الدولار-سيبقى-كنسبة-ما-ولكنه-لن-يلعب-الدور-الرئيسي-كما-في-الماضي-1084499921.html
خبير: الدولار سيبقى كنسبة ما ولكنه لن يلعب الدور الرئيسي كما في الماضي
خبير: الدولار سيبقى كنسبة ما ولكنه لن يلعب الدور الرئيسي كما في الماضي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود"، على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T14:13+0000
2023-12-27T14:13+0000
2023-12-27T14:13+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: الدولار سيبقى كنسبة ما ولكنّه لن يلعب الدور الرئيسي كما في الماضي
خبير: الدولار سيبقى كنسبة ما ولكنّه لن يلعب الدور الرئيسي كما في الماضي
الهند تدفع بالروبية لشراء النفط من الإمارات. ناقشنا هذا الموضوع مع أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية والأستاذ الزائر في جامعة التمويل في موسكو، الدكتور نور ندا، حيث قال:ملامح خطة مصرية للوصول إلى وقف نهائي للحرب وتشكيل حكومة "تكنوقراط" فلسطينية مرورا بفترات للتهدئة وتبادل للأسرى. ويقول أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، في حديث لبرنامجنا:إسرائيل تحد من إصدار تأشيرات الدخول لموظفي الأمم المتحدة، ويقول أستاذ القانون الدولي والموظف السابق في المنظمات الدولية، الدكتور حسن جوني، لبرنامجنا بهذا الصدد:القائد العام للقوات الأوكرانية يؤكد انسحاب جنوده من مدينة ماريينكا. حول هذا الموضوع تحدث مدير مكتب قناة "الميادين" في موسكو، الدكتور مسلّم شعيتو:زيادة مؤشرات عدم نجاح السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في عام 2023. ناقشنا الحال الذي تعيشه السياسة الأمريكية مع الباحث بالشؤون الأمريكية، الكاتب والصحفي السوري الأستاذ ستيفن صهيوني، حيث قال:البرلمان التركي يصادق على بروتوكول انضمام السويد إلى "الناتو". عن هذا الموضوع، تحدث المحلل السياسي ومدير أكاديمية الفكر للدراسات الاستراتيجية، الأستاذ بكير أطاجان، قائلا:وسائل إعلام غربية: مصادرة الولايات المتحدة للأصول الروسية ستكون غير قانونية وغير معقولة. ويقول الخبير الاقتصادي والمالي الدولي الدكتور محمد موسى، لبرنامجنا بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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2023
عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: الدولار سيبقى كنسبة ما ولكنه لن يلعب الدور الرئيسي كما في الماضي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناديا هلال
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود"، على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الهند تدفع بالروبية لشراء النفط من الإمارات. ناقشنا هذا الموضوع مع أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية والأستاذ الزائر في جامعة التمويل في موسكو، الدكتور نور ندا، حيث قال:
الدولار سيبقى كنسبة ما ولكنه لن يلعب الدور الرئيسي كما في الماضي. التعاملات بين مصر وروسيا تتجه إلى تسوية الحسابات بالروبل الروسي والجنيه المصري. الصراعات في العالم هي انعكاس لعملية بناء نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الأقطاب. على العالم أن يبتدِع نظُما جديدة لتسوية المدفوعات النقدية على غرار "سويفت". بعض الدول بدأت تعترف بنظام "مير" الروسي والذي سوف ينمو في الفترة القادمة.
ملامح خطة مصرية للوصول إلى وقف نهائي للحرب وتشكيل حكومة "تكنوقراط" فلسطينية مرورا بفترات للتهدئة وتبادل للأسرى. ويقول أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، في حديث لبرنامجنا:
هذه المبادرة المصرية أثارت إشكالات أكثر مما طرحت أساسا للحل، فهي مبنية على أساس هدن متدرجة، بينما الموقف الفلسطيني المطروح هو وقف شامل لإطلاق النار قبل الدخول في أي عملية تفاوض لتبادل الأسرى وغيره.
إسرائيل تحد من إصدار تأشيرات الدخول لموظفي الأمم المتحدة، ويقول أستاذ القانون الدولي والموظف السابق في المنظمات الدولية، الدكتور حسن جوني، لبرنامجنا بهذا الصدد:
عادة ومنذ نشأة إسرائيل، كان هناك إشكال مع الأمم المتحدة، فالتصويت الذي كان يحصل في الجمعية العامة، كان دائما لصالح الفلسطينيين، ويدين الإسرائيليين، أما من يحمي إسرائيل في الأمم المتحدة هو مجلس الأمن عبر استخدام الفيتو من قبل الأمريكيين.
القائد العام للقوات الأوكرانية يؤكد انسحاب جنوده من مدينة ماريينكا. حول هذا الموضوع تحدث مدير مكتب قناة "الميادين" في موسكو، الدكتور مسلّم شعيتو:
يبدو أن قائد القوات الأوكرانية أكثر عقلانية من زيلينسكي، ويحاول الحفاظ على قواته بالإنسحاب العسكري. كييف لن تستطيع تعويض هؤلاء المُرتزقة إلا بالمواطنين الأبرياء، الذين لا يملكون أي قدرة قتالية. هؤلاء المُرتزقة ينتقلون حسب رغبة واشنطن إلى إسرائيل لقتل الشعب الفلسطيني. هناك شكل من أشكال التمثيل ما بين القوى، وهنغاريا تلعب ضمن مصالحها دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح أوكرانيا.
زيادة مؤشرات عدم نجاح السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في عام 2023. ناقشنا الحال الذي تعيشه السياسة الأمريكية مع الباحث بالشؤون الأمريكية، الكاتب والصحفي السوري الأستاذ ستيفن صهيوني، حيث قال:
عندما يكون العالم في حالة جمود اقتصادي تذهب أمريكا لشن الحروب. أمريكا قد ترتكب حماقة وتدخل بشكل مباشر في حرب من أجل إنعاش الاقتصاد. روسيا خرجت منتصرة سياسيًا والدليل على ذلك أن هناك دولا محورية في الشرق الأوسط استيقظت وذهبت إلى الشرق بدلًا من الغرب.
البرلمان التركي يصادق على بروتوكول انضمام السويد إلى "الناتو". عن هذا الموضوع، تحدث المحلل السياسي ومدير أكاديمية الفكر للدراسات الاستراتيجية، الأستاذ بكير أطاجان، قائلا:
تركيا ما زالت موافقة من حيث المبدأ على البقاء في الحلف الأطلسي. الولايات المتحدة الأمريكية تكنّ العداء لتركيا وللشعب التركي. المواجهة بين روسيا والحلف الأطلسي لن تكون لا الآن ولا في المستقبل، وإذا حصلت فهذا نهاية العالم. تركيا اشترت من روسيا المنظومة "إس-400" الروسية لكي تُظهر للعالم أنّ علاقة تركيا مع روسيا هي علاقة جوار وصداقة.
وسائل إعلام غربية: مصادرة الولايات المتحدة للأصول الروسية ستكون غير قانونية وغير معقولة. ويقول الخبير الاقتصادي والمالي الدولي الدكتور محمد موسى، لبرنامجنا بهذا الصدد:
لا شك أن اتخاذ مثل هذه الخطوة ستضرب الاقتصاد الأمريكي، قبل أن تضرب الاقتصاد الروسي، بجملة أمور، وبالتالي هذه المسألة تطرح كل السياسة الدولية وكل التعاملات المصرفية على المحك، فمعادلة المصارف والتجارة الدولية تبنى على الثقة، وإذا فقدت هذه الأخيرة من أي سوق استثماري تسبب هذه الخطوة أزمة كارثية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...