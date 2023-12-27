https://sputnikarabic.ae/20231227/خبير-عسكري-أمريكي-يحذر-من-سلاح-روسي-يحول-الأهداف-إلى-رماد-مشتعل-1084487158.html

خبير عسكري أمريكي يحذر من سلاح روسي يحول الأهداف إلى رماد "مشتعل"

خبير عسكري أمريكي يحذر من سلاح روسي يحول الأهداف إلى رماد "مشتعل"

كشف الخبير العسكري، بيتر سوشيو، في مقال لصحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة توس "سولنتسبيك" الروسية لا تترك أي شئ أمامها على أهداف العدو. 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T07:25+0000

2023-12-27T07:25+0000

2023-12-27T07:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

سلاح روسيا

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وأضاف سوشيو، في مقال تم نشره في صحيفة "ناشيونال إنتيريست"، أنه "بالإضافة إلى حقيقة أن موجة الانفجار تقتل كل شخص داخل نصف قطر الانفجار، فإن الحرارة الناتجة عن انفجار القذيفة يمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة للمباني والمركبات، ما يؤدي إلى اشتعال الوقود ومواد التشحيم، فضلاً عن انفجار أي ذخيرة، وهناك العديد من الأهداف التي تم سحقها بشكل كامل".وأشار الصحفي إلى أن هذا النوع من الأسلحة الروسية يستخدم في أوكرانيا ضد وحدات العدو التي تستخدم المباني كغطاء.توس "سولنتسبيك"- قوة رهيبة. تحتوي العبوة على 24 مقذوفًا حراريًا. إنها قادرة على تغطية مساحة 200 × 200 متر، مع تدمير كل شيء: القوى العاملة، والمركبات الخفيفة، وحتى التحصينات. تعتبر المواجهة غير واقعية، باستثناء تدمير الجهاز نفسه. هذا هو السبب في مطاردة القوات الأوكرانية لهذه المنظومة.وأوضح رومان، نائب قائد طاقم المنظومة: "نحن نعمل على آلة سولنتسبيك الفريدة. نعمل على مسافات قريبة جدًا، كما يمكن للمرء أن يقول، في المقدمة. وهذا يعني أنه يمكننا العمل حتى على مسافة 500 متر. يجب علينا أيضًا تغيير هذا الموقف بسرعة. وبفضل خبرتنا العظيمة، التي تراكمت على مر السنين، يمكننا القيام بذلك في غضون دقائق".يمكن أن تضرب "سولنتسبيك" على مسافة تصل إلى ستة كيلومترات. ولكن مع ذلك، فإن إطلاق النار في الحقول من مواقع مفتوحة يمكن أن يكون خطيرًا للغاية. لذلك، يتعين على أطقم المركبات القتالية العمل في الليل تقريبًا أكثر من النهار. هذا أقل خطورة، بالإضافة إلى أنه يخلق تأثير مفاجأة للعدو.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20231227/روسيا-تبتكر-مسيرات-انتحارية-جديدة-تتمتع-بحماية-عالية-ضد-أنظمة-الحرب-الإلكترونية-1084483877.html

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