خبير عسكري أمريكي يحذر من سلاح روسي يحول الأهداف إلى رماد "مشتعل"
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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كشف الخبير العسكري، بيتر سوشيو، في مقال لصحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة توس "سولنتسبيك" الروسية لا تترك أي شئ أمامها على أهداف العدو.
وأضاف سوشيو، في مقال تم نشره في صحيفة "ناشيونال إنتيريست"، أنه "بالإضافة إلى حقيقة أن موجة الانفجار تقتل كل شخص داخل نصف قطر الانفجار، فإن الحرارة الناتجة عن انفجار القذيفة يمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة للمباني والمركبات، ما يؤدي إلى اشتعال الوقود ومواد التشحيم، فضلاً عن انفجار أي ذخيرة، وهناك العديد من الأهداف التي تم سحقها بشكل كامل".
وأشار الصحفي إلى أن هذا النوع من الأسلحة الروسية يستخدم في أوكرانيا ضد وحدات العدو التي تستخدم المباني كغطاء.
ووصف فيتالي ميلنيشينكو، جندي من اللواء 56 للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي تم أسره سابقًا، السلاح الروسي توس "سولنتسبيك" بأنه أفظع سلاح بالنسبة له.
توس "سولنتسبيك"- قوة رهيبة. تحتوي العبوة على 24 مقذوفًا حراريًا. إنها قادرة على تغطية مساحة 200 × 200 متر، مع تدمير كل شيء: القوى العاملة، والمركبات الخفيفة، وحتى التحصينات. تعتبر المواجهة غير واقعية، باستثناء تدمير الجهاز نفسه. هذا هو السبب في مطاردة القوات الأوكرانية لهذه المنظومة.
من المستحيل حتى في الخنادق والمخابئ الاختباء من وابل من "سولنتسبيك". بعد إصابة قذيفة بوزن 200 كيلوغرام الهدف، يتبدد الخليط الحراري في الهواء وينفجر تحت ضغط هائل، ما يؤدي إلى درجة حرارة 3000 درجة. حتى الدروع الفولاذية تذوب في مثل هذا الجحيم.
وأوضح رومان، نائب قائد طاقم المنظومة: "نحن نعمل على آلة سولنتسبيك الفريدة. نعمل على مسافات قريبة جدًا، كما يمكن للمرء أن يقول، في المقدمة. وهذا يعني أنه يمكننا العمل حتى على مسافة 500 متر. يجب علينا أيضًا تغيير هذا الموقف بسرعة. وبفضل خبرتنا العظيمة، التي تراكمت على مر السنين، يمكننا القيام بذلك في غضون دقائق".
وقال ألكسي، رئيس الطاقم: "يتطلب العمل على مسافة قصيرة من العدو أن يكون الطاقم مركزًا ومنسقًا قدر الإمكان. أي تأخير يمكن أن يكون مكلفًا للغاية. لقد تعرضنا مرارًا لقذائف الهاون ونيران المدفعية. توجد آثار شظايا كثيرة على المركبة. هناك ضربة من آر بي جي. لكن مع ذلك، نجا الطاقم، وخرج من الحصار. ظل الجميع على قيد الحياة".
يمكن أن تضرب "سولنتسبيك" على مسافة تصل إلى ستة كيلومترات. ولكن مع ذلك، فإن إطلاق النار في الحقول من مواقع مفتوحة يمكن أن يكون خطيرًا للغاية. لذلك، يتعين على أطقم المركبات القتالية العمل في الليل تقريبًا أكثر من النهار. هذا أقل خطورة، بالإضافة إلى أنه يخلق تأثير مفاجأة للعدو.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.