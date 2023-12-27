عربي
https://sputnikarabic.ae/20231227/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-إسرائيل-اليوم-في-الحضيض-ولن-تنتصر-على-إرادة-شعبنا-1084493274.html
رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل اليوم في الحضيض ولن تنتصر على إرادة شعبنا
رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل اليوم في الحضيض ولن تنتصر على إرادة شعبنا
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة "بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومن جميع المعابر". 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T10:55+0000
2023-12-27T10:55+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104298/87/1042988775_0:0:2630:1480_1920x0_80_0_0_425db67ecc3e3c466be698566f412af3.jpg
وقال اشتية، إن "إسرائيل تقف اليوم مدانة أمام العالم كدولة مجرمة خارجة عن القانون وتقوم بالتجويع والتعطيش والتشريد بهدف القتل"، مؤكدًا: "لن تنتصر إسرائيل على إرادة شعبنا في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة".وأضاف أن "إسرائيل اليوم في الحضيض، والذين تقاطروا في دعمها في أوائل الأحداث أصبحوا يخجلون منها ويتنصلون من دعمها"، مشيرًا إلى أنها "تقوم بالقتل والتهجير والاحتلال من أجل تقوية سيطرتها على أرضنا واستيطانها غير الشرعي".وتابع اشتية: "الأرض التي أرادتها إسرائيل بدوننا مشروع فاشل وغزة مكون رئيس من أرض دولة فلسطين"، مرحبًا بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231226/بن-غفير-يجب-تغيير-أسلوب-الجيش-الإسرائيلي-في-غزة-ووزير-الدفاع-مرتبك-1084480471.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104298/87/1042988775_0:0:2630:1974_1920x0_80_0_0_42d7a4946c5c28e0b164f064be3fff30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل اليوم في الحضيض ولن تنتصر على إرادة شعبنا

10:55 GMT 27.12.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
تابعنا عبر
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة "بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومن جميع المعابر".
وقال اشتية، إن "إسرائيل تقف اليوم مدانة أمام العالم كدولة مجرمة خارجة عن القانون وتقوم بالتجويع والتعطيش والتشريد بهدف القتل"، مؤكدًا: "لن تنتصر إسرائيل على إرادة شعبنا في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة".
وأضاف أن "إسرائيل اليوم في الحضيض، والذين تقاطروا في دعمها في أوائل الأحداث أصبحوا يخجلون منها ويتنصلون من دعمها"، مشيرًا إلى أنها "تقوم بالقتل والتهجير والاحتلال من أجل تقوية سيطرتها على أرضنا واستيطانها غير الشرعي".
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
بن غفير: يجب تغيير أسلوب الجيش الإسرائيلي في غزة ووزير الدفاع "مرتبك"
أمس, 19:18 GMT
وتابع اشتية: "الأرض التي أرادتها إسرائيل بدوننا مشروع فاشل وغزة مكون رئيس من أرض دولة فلسطين"، مرحبًا بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Члены экипажа боевой машины пехоты БМП-1АМ Басурманин ЦВО на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديوأمس, 22:31 GMTИзраильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديوأمس, 20:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала